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АНАЛІТИКА

Німеччина виділяє ще €200 мільйонів на відновлення України

 

Німеччина виділить додаткові 200 мільйонів євро на відновлення України.

Про це, як стало відомо агентству dpa, сказав держсекретар Міністерства економічного співробітництва та розвитку Йохен Фласбарт під час візиту в Київ у п'ятницю, передає Укрінформ.

«Гроші призначені на освіту, охорону здоров'я та постачання питної води, а також на реконструкцію міст», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Фласбарта, Міністерство виділило близько 1 мільярда євро на цивільну підтримку з початку російської загарбницької війни в лютому 2022 року.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков написав про зустріч у соцмережі Х: «Продуктивна дискусія... Ми розглянули основний прогрес у нашій співпраці та обговорили потенційні плани. Серед головних тем: організація Ukraine Recovery Conference 2024 року в Берліні, впровадження більш енергоефективних і зелених технологій під час реконструкції України, розширення та зміцнення нашої спільної роботи через Multidonor Coordination Platform».

Одночасно з Фласбартом у Києві перебувала міністерка захисту навколишнього середовища Штеффі Лемке. Вона, як повідомляє в Х відомство, проводила переговори щодо екологічної реконструкції, підтримку якої пропонує Німеччина.

«Російсько-загарбницька війна також масово знищує природу та довкілля, що ставить під загрозу життєдіяльність українців у короткостроковій та довгостроковій перспективі, наприклад, щодо питної води», - йдеться у дописі.
 

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