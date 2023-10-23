Фінансові новини
- |
- 23.10.23
- |
- 10:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина виділяє ще €200 мільйонів на відновлення України
07:39 23.10.2023 |
Німеччина виділить додаткові 200 мільйонів євро на відновлення України.
Про це, як стало відомо агентству dpa, сказав держсекретар Міністерства економічного співробітництва та розвитку Йохен Фласбарт під час візиту в Київ у п'ятницю, передає Укрінформ.
«Гроші призначені на освіту, охорону здоров'я та постачання питної води, а також на реконструкцію міст», - йдеться в повідомленні.
За інформацією Фласбарта, Міністерство виділило близько 1 мільярда євро на цивільну підтримку з початку російської загарбницької війни в лютому 2022 року.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков написав про зустріч у соцмережі Х: «Продуктивна дискусія... Ми розглянули основний прогрес у нашій співпраці та обговорили потенційні плани. Серед головних тем: організація Ukraine Recovery Conference 2024 року в Берліні, впровадження більш енергоефективних і зелених технологій під час реконструкції України, розширення та зміцнення нашої спільної роботи через Multidonor Coordination Platform».
Одночасно з Фласбартом у Києві перебувала міністерка захисту навколишнього середовища Штеффі Лемке. Вона, як повідомляє в Х відомство, проводила переговори щодо екологічної реконструкції, підтримку якої пропонує Німеччина.
«Російсько-загарбницька війна також масово знищує природу та довкілля, що ставить під загрозу життєдіяльність українців у короткостроковій та довгостроковій перспективі, наприклад, щодо питної води», - йдеться у дописі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Раді запропонували альтернативу ФОП для неофіційно зайнятих осіб – спецрежим зі ставкою 6%
|Ігнат: Пілоти ЗСУ невдовзі пересядуть з тренажерів на F-16
|Посол України розповіла, на що підуть понад $60 млрд від США
|США хочуть зменшити розмір щомісячної допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НАЗК попередило про ризик видалення з реєстру корупціонерів понад 10 тисяч осіб
|У Мінекономіки розрахували потребу ринку праці у фахівцях на 2024-2027 роки
|Швеція профінансує розробку для України плану "зеленого" переходу та відновлення
|За програмою «єВідновлення» погоджено допомогу на 1,9 млрд грн
|Старт масового виробництва засобів РЕБ: Кабмін спростив допуск до експлуатації
|Раді запропонували альтернативу ФОП для неофіційно зайнятих осіб – спецрежим зі ставкою 6%
Бізнес
|США заборонили експорт у Китай флагманських відеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 вартістю від $1600
|Творці гри World of Tanks запускають проєкт на підтримку України
|Lloyd's опублікував сценарій системного ризику масштабної кібератаки, можливі втрати оцінив у $3,5 трлн
|BMW з 2024 р. продаватиме автомобілі споживачам у Європі напряму
|Skoda представила нове покоління Kodiaq: детальний огляд
|Соцмережа X протестує річну підписку на базові функції вартістю 1 долар
|SEC: штучний інтелект призведе до «неминучої» фінансової кризи без регулювання