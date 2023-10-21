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АНАЛІТИКА

Міністерство цифрової трансформації запустило електронну систему управління галуззю рибного господарства - еРиба

23:17 20.10.2023 |

Економіка

 

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

У системі вже є перша послуга - декларування права на промислове рибальство. Декларації можна подавати щороку до 1 листопада на сайті еРиба, а невдовзі - на порталі "Дія".

Наступні послуги, які будуть додані на еРиба, - декларування права на дослідний вилов та послуга з отримання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах для промислового рибальства, дослідного вилову.

Отримати послуги можна буде онлайн, без походів до держустанов та заповнення паперових заяв.

Це значно прискорить отримання сервісу, прибере чиновника з процесу та значно знизить навантаженість на бізнес, адже завдяки онлайн-послугам дозвіл видаватиметься автоматично протягом двох днів.

У Мінцифрі зазначають: щорічний обіг тіньового ринку рибного господарства оцінюється в 850 млн грн, а тіньове рибальство - 60% ринку.

"Більша частина рибних продуктів на ринку була незаконною, непідзвітною та нерегульованою. Створення Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства змінить підхід до формування ринку, взаємодії рибальського бізнесу та органів влади", - пояснюють у Мінцифрі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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