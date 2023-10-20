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Кабмін остаточно скасував проведення перепису населення до кінця війни
Кабінет міністрів визнав таким, що втратило чинність, своє розпорядження "Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення", ухвалене у грудні 2020 року.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 20 жовтня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Доручено Державній службі статистики після припинення чи скасування воєнного стану в Україні внести пропозицію щодо проведення Всеукраїнського перепису населення", - додав Мельничук.
Як повідомлялося, минулого тижня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про готовність Мінцифри до запровадження технологій перепису населення в режимі онлайн. Він нагадав, що у 2023 році разом з Apple планувалося провести перепис населення за інноваційними технологіями. Цьому завадила повномасштабна війна.
Станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України оцінювалася у 28-34 млн. В Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи вважають, що до 2030 року вона може зменшитися до 24-32 мільйонів у межах кордону до початку повномасштабного вторгнення Росії.
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