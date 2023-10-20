Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін остаточно скасував проведення перепису населення до кінця війни

22:47 20.10.2023 |

Економіка, Україна

 

Кабінет міністрів визнав таким, що втратило чинність, своє розпорядження "Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення", ухвалене у грудні 2020 року.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 20 жовтня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Доручено Державній службі статистики після припинення чи скасування воєнного стану в Україні внести пропозицію щодо проведення Всеукраїнського перепису населення", - додав Мельничук.

Як повідомлялося, минулого тижня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про готовність Мінцифри до запровадження технологій перепису населення в режимі онлайн. Він нагадав, що у 2023 році разом з Apple планувалося провести перепис населення за інноваційними технологіями. Цьому завадила повномасштабна війна.

Станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України оцінювалася у 28-34 млн. В Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи вважають, що до 2030 року вона може зменшитися до 24-32 мільйонів у межах кордону до початку повномасштабного вторгнення Росії.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5401
  0,0717
 0,20
EUR
 1
 38,7033
  0,0522
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4830  0,03 0,09 38,1381  0,06 0,15
EUR 39,8315  0,03 0,07 40,6756  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5350  0,07 0,19 36,5600  0,09 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес