Відновлення України: В Київ прибула міністерка довкілля ФРН

Міністерка з питань довкілля Німеччини Штеффі Лемке (Steffi Lemke) у п'ятницю, 20 жовтня, прибула в Київ аби обговорити питання щодо відновлення України, пише dpa.

"Сьогодні ми проведемо різні переговори в Україні в кулуарах конференції, присвяченої відновленню і, перш за все, оцінці шкоди, завданої довкіллю", - сказала Лемке після прибуття в українську столицю.

За її словами, основними питаннями на порядку денному є руйнування систем забезпечення питною водою та каналізації, теплопостачання та утилізації відходів. Лемке наголосила, що зусилля з відновлення в Україні повинні насамперед враховувати екологічні та кліматичні проблеми.

Міністерка зауважила, що її делегація їхала в Україну з думками про ситуацію в Секторі Гази, страждання людей в Ізраїлі та заручників, яких утримує палестинське ісламістське угруповання ХАМАС.

Водночас вона наголосила, що важливо продовжувати підтримувати Україну та її народ.