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Методологію пріоритизації проєктів відновлення погоджено зі Світовим банком - Мінвідновлення

14:13 20.10.2023 |

Економіка

 

Методологію пріоритизації проєктів відновлення погоджено зі Світовим банком, і найближчим часом її буде підписано віцепрем'єрміністром, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим.

Про це повідомила заступниця міністра Мінвідновлення Олександра Азархіна під час публічних консультацій "Регіональний вимір Плану України" в п'ятницю.

За словами Азархіної, робота над створенням методології розпочалася з коаліцією RISE, потім до її розроблення долучилися Transparency International та інші міжнародні експерти, які допомогли напрацювати формульну систему, яка автоматично оцінює проєкти відновлення громад.

"Я не кажу, що ця система 100% абсолютно все може врахувати. Але вона має на меті саме неупереджений аналіз, дає рамки для рішень, які приймаються на основі даних", - сказала вона.

Пріоритизація надасть змогу робити аргументований вибір як у межах державних програм, так і тих, що реалізовуватимуться із залученням міжнародних програм.

"Ми розуміємо, що це ще потрібно вдосконалювати, тому ми попросили Світовий Банк оцінити його... Наразі (методологія - ІФ-У) на підписі віцепрем'єра, дуже сподіваюся, що сьогодні буде підписано наказ про методологію пріоритизації проєктів відновлення. Це для нас рекомендаційний документ, але дуже важливий", - сказала Азархіна.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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