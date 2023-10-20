Фінансові новини
- |
- 20.10.23
- |
- 15:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Методологію пріоритизації проєктів відновлення погоджено зі Світовим банком - Мінвідновлення
14:13 20.10.2023 |
Методологію пріоритизації проєктів відновлення погоджено зі Світовим банком, і найближчим часом її буде підписано віцепрем'єрміністром, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим.
Про це повідомила заступниця міністра Мінвідновлення Олександра Азархіна під час публічних консультацій "Регіональний вимір Плану України" в п'ятницю.
За словами Азархіної, робота над створенням методології розпочалася з коаліцією RISE, потім до її розроблення долучилися Transparency International та інші міжнародні експерти, які допомогли напрацювати формульну систему, яка автоматично оцінює проєкти відновлення громад.
"Я не кажу, що ця система 100% абсолютно все може врахувати. Але вона має на меті саме неупереджений аналіз, дає рамки для рішень, які приймаються на основі даних", - сказала вона.
Пріоритизація надасть змогу робити аргументований вибір як у межах державних програм, так і тих, що реалізовуватимуться із залученням міжнародних програм.
"Ми розуміємо, що це ще потрібно вдосконалювати, тому ми попросили Світовий Банк оцінити його... Наразі (методологія - ІФ-У) на підписі віцепрем'єра, дуже сподіваюся, що сьогодні буде підписано наказ про методологію пріоритизації проєктів відновлення. Це для нас рекомендаційний документ, але дуже важливий", - сказала Азархіна.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Захід не готовий дати Україні гарантії безпеки, але розглядає альтернативи, - Politico
ТОП-НОВИНИ
|Байден: терористи й тирани не мають перемогти, я відмовляюся допустити це
|«Поворотний момент в історії»: Байден закликав американців підтримати допомогу Ізраїлю та Україні
|Верховна Рада підтримала перше читання законопроєкту, що не допускає діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ
|Бюджет-2024 прийнято у першому читанні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українські аграрії вже зібрали 57,6 мільйона тонн зернових та олійних
|Методологію пріоритизації проєктів відновлення погоджено зі Світовим банком - Мінвідновлення
|Перший драфт «Плану України» очікується на початку листопада - 1-й заступник міністра Мінекономіки
|В Україні «зникла» третина гумдопомоги, що надходила начебто на адресу військових
|Імпортери зіткнулися з проблемами розмитнення LPG
|В Україні штрафуватимуть за використання назв «шампанське» та «коньяк»
Бізнес
|США заборонили експорт у Китай флагманських відеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 вартістю від $1600
|Творці гри World of Tanks запускають проєкт на підтримку України
|Lloyd's опублікував сценарій системного ризику масштабної кібератаки, можливі втрати оцінив у $3,5 трлн
|BMW з 2024 р. продаватиме автомобілі споживачам у Європі напряму
|Skoda представила нове покоління Kodiaq: детальний огляд
|Соцмережа X протестує річну підписку на базові функції вартістю 1 долар
|SEC: штучний інтелект призведе до «неминучої» фінансової кризи без регулювання