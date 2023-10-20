Перший драфт «Плану України» очікується на початку листопада - 1-й заступник міністра Мінекономіки

Міністерство економіки планує представити перший драфт "Плану України" на початку листопада, підготувати фінальний документ наприкінці листопада, щоб у грудні офіційно презентувати його в Європейському Союзі в рамках фінансової підтримки Ukraine Facility на EUR50 млрд, що виділяється ЄС на 2024-2027 роки, повідомив перший заступник глави відомства Сергій Соболєв.

"План України дозволяє побудувати чітку і якісну базу роботи на наступні 4 роки. На базі Плану можна буде якісно структурувати всю роботу і об'єднувати всіх інших наших партнерів", - наголосив він на конференції "Регіональний вимір Плану України" у Києві в п'ятницю.

"Але це не план усього, це лише частина того, що уряд планує робити, це план найбільш базових речей", - зазначив водночас Соболєв.

Він нагадав, що Ukraine Facility передбачає виділення EUR39 млрд кредитів на термін до 35 років із виплатою тіла з 2034 року, а також грантів на бюджетну підтримку і підтримку "Плану України" з прив'язкою виділення коштів до виконання передбачених цим документом заходів.

За словами першого заступника міністра, ще EUR8 млрд - це гранти в рамках "Української інвестиційної рамки", яка орієнтована на залучення коштів МФО та приватних інвесторів, щоб збільшити загальний обсяг таких коштів до приблизно EUR30 млрд, "а може, і EUR40 млрд". Як уточнив Соболєв, передбачаються такі напрямки для цих коштів як гарантії для інвестицій ("Українська гарантія"), покриття кредитних ризиків і ризиків інвестицій у капітал. Він додав, що це фінансування буде доступне містам і громадам, держпідприємствам і приватним компаніям, вони надходитимуть через МФО.

Ще EUR2,5 млрд, як сказав заступник міністра, це гранти, технічна допомога та інші заходи підтримки, зокрема покриття відсотків за EUR39 млрд кредитів (орієнтовно EUR1-1,5 млрд), фінансування робіт із притягнення РФ до відповідальності, а також приблизно EUR500 млн на адміністрування самої програми Ukraine Facility - зарплати всіх, хто бере участь, насамперед у ЄС.

Як зазначив перший заступник міністра, для мінімізації ризиків нецільового витрачання коштів План передбачає реформу держаудиту і контролю, зокрема реформу Державної аудиторської служби та Рахункової палати. Крім того, буде створено незалежну Аудиторську раду, сформовану ЄС. Також передбачено доступ до всіх документів антифрод-офісу (OLAF) і Європейського суду аудиторів, офісу Європейського прокурора (EPPO).

Соболєв повідомив, що наразі готового тексту Плану України ще немає, він напрацьовується, різні його розділи перебувають у різних міністерствах на різних стадіях.

Водночас, як зазначив координатор цієї роботи, План міститиме сценарії прогнозу ВВП і огляд спільного бачення економічного зростання у 2024-27/2033 роках, архітектуру відновлення, включно з Координаційною платформою донорів.

Крім того, у ньому буде програма економічних реформ за п'ятьма основними напрямами. Водночас у програмі може бути близько сотні пунктів на наступний рік, під які і надходитимуть гроші ЄС.

За словами Соболєва, у сфері фінансових ринків, серед іншого, треба вирішити питання високої частки держбанків і проблему поганих активів, розвитку місцевих фінансових ринків.

У напрямі управління держактивами та приватизації, за його словами, залишається проблема надто великого держсектору, що зростає через конфіскацію російських активів, тож разом із приватизацією можливі варіанти його централізації через Український суверенний фонд, Державний фонд інвестицій та Державний земельний банк.

Ще одним важливим напрямком реформ є людський капітал: як повернути біженців, реінтегрувати людей з інвалідністю, побудувати імміграційну політику, тому що без залучення додаткових людей Україна не зможемо побудувати достатньо велику економіку, щоб країна могла оплачувати свій захист, пояснив перший заступник міністра.

За його словами, ще двома важливими напрямами реформ є бізнес-середовище, регіональна політика і децентралізація.

Як зазначив координатор Плану України, документ також визначає шість ключових секторів: енергетика, транспорт і логістика для експорту, АПК, критичні матеріали, IT і діджиталізація, переробна промисловість і зелена металургія.

"Потрібна також реформа держуправління, заходи з управління держфінансами - треба за чотири роки навчитися жити за свої кошти, реформа правосуддя і боротьба з корупцією", - наголосив Соболєв.