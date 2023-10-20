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АНАЛІТИКА

В Україні «зникла» третина гумдопомоги, що надходила начебто на адресу військових

13:53 20.10.2023 |

Економіка

 

З початку 2023 року з 9 тисяч перевірених фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу військових, у більш ніж 3 тисячах випадків не підтверджено її надходження до військових частин.

Такі факти були виявлені в результаті спільних перевірок Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби й Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України.

"Протягом 9 місяців 2023 року за результатами спільних заходів перевірено понад 9 тис. фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин. Встановлено більш ніж 3 тис. випадків не підтвердження її надходження до військових частин", - повідомляє Держмитслужба.

Зазначається, що такі факти вдалося виявити завдяки запровадженому механізму спільного контролю за надходженням до військових частин гуманітарних вантажів. Він дав можливість оперативного обміну інформацією щодо підтвердження отримання військовими формуваннями таких товарів і виявлення ризикових митних оформлень.

Митники вже направили до правоохоронних органів 387 повідомлень про факти, що вказують на ознаки злочину. Також складено 320 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень є товари гуманітарної допомоги.

"Вдячні громадським організаціям, волонтерам і міжнародним донорам, котрі допомагають Україні. Водночас нагадуємо, що ввезення товарів комерційного призначення під виглядом гуманітарної допомоги є порушенням чинного законодавства і передбачає настання відповідальності", - наголосили в Держмитслужбі.

Нагадуємо:

З 1 грудня організації, які планують ввезти гумдопомогу в Україну, повинні зареєструватися за допомогою вебплатформи "Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги", авторизуватися на сайті, сформувати й подати декларацію, яка шляхом інформаційного обміну спрямовуватиметься на митницю.

Водночас петиція із закликом до уряду відкласти на пів року набрання чинності постановою про деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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