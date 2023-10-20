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Середня пенсія в Україні різниться за регіонами: у восьми областях вона відчутно вища

11:48 20.10.2023 |

Економіка

Середня пенсія в Україні різниться за регіонами: у восьми областях вона відчутно вища

 

У третьому кварталі 2023 року середня пенсія в Україні складала 5350,33 гривні, проте в 8 областях вона була відчутна вища за середню по країні.

Пенсійні виплати проаналізувала платформа відкритих даних Опендатабот.

Так, у третьому кварталі 2023 року середня пенсія в Україні складала 5350,33 гривні (або 146 доларів). Зараз такий рівень пенсії або вищий отримують трохи більше третини всіх пенсіонерів - 3,57 мільйона осіб.

Водночас серед регіонів України, у 8 областях середня пенсія відчутно різниться за середню по країні. Наприклад, найвища середня пенсія на сьогодні в Києві - 7 219 гривень. Це майже вдвічі більше за найнижчу середню пенсію, яка зафіксована на Тернопільщині - 4041 гривні.

Також пенсія, вища за середню по країні, на Рівненщині, Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Запоріжжі та на Київщині.

З них майже третина (1,13 млн осіб) отримують пенсії понад 10 тис. грн. На ці категорії пенсіонерів припадає 59% від загальної суми пенсійних виплат в країні.

На Рівненщині, наприклад, за 3 квартал поточного року середня пенсія зросла на 7% - до 6674 грн. Це на 25% більше за середній показник по країні.

Загалом же, за третій квартал 2023 року середня пенсія по країні зросла на 39 грн.

29% або 3,08 млн українців отримують пенсії від 2 до 3 тис. грн. Виплати менші за 2 тисячі грн отримують менше ніж 1% пенсіонерів в країні - 63 862 людини.

При цьому кількість пенсіонерів в Україні продовжує зменшуватись. Протягом третього кварталу 2023 року в Україні стало на 12 368 пенсіонерів менше.

Загалом пенсійні виплати від держави отримує 10 539 968 осіб.


Середня пенсія в Україні різниться за регіонами: у восьми областях вона відчутно вища
За матеріалами: Економічна правда
 

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