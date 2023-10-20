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АНАЛІТИКА

Видатки на оборону за 9 місяців склали понад ₴1,25 трильйона - Мінфін

10:31 20.10.2023 |

Економіка

 

Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони за січень-вересень 2023 становили 1255,4 млрд грн або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Так, за перші 9 місяців цього року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1255,4 млрд грн або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. У вересні - 141,9 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що кошти були спрямовані на грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських, придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, медичне забезпечення, тощо.

Як повідомляв Укрінформ, сума видатків загального фонду державного бюджету за січень-вересень 2023 року становить майже 2,119 трлн грн.
 

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