Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британія профінансує 10 проєктів відновлення в постраждалих від Росії громадах

 

Мінвідновлення за підтримки уряду Великої Британії оголосило конкурс для відбору українських громад, аби підтримати їх у розробці планів відновлення в межах спільного проєкту "Раннє відновлення України".

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

За результатами конкурсу буде обрано 10 територіальних громад, які постраждали внаслідок російської агресії. Громадам допоможуть підготувати плани відновлення та розвитку та відповідну проєктно-кошторисну документацію.

Усі громади, які заповнять анкети щодо співпраці, зможуть взяти участь у навчальних заходах.

Посадові особи органів місцевого самоврядування дізнаються, як залучати фінансування від міжнародних партнерів, налагодити міжмуніципальне співробітництво, працювати з цифровими інструментами, зокрема з системою DREAM.

"Саме на локальному рівні можна максимально точно сформувати потреби та пріоритети відновлення територій. Міністерство всебічно підтримує і заохочує лідерство громад у створенні планів місцевого відновлення. Цінно, що до цього процесу долучаються британські партнери", - зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Він наголосив, що конкурс в межах спільного проєкту "Раннє відновлення України" дасть можливість громадам не лише розробити плани, а й розпочати їх втілення на найбільш постраждалих від російської агресії територіях.

Зацікавлені громади можуть заповнити анкету за посиланням.

Дедлайн: 23 жовтня 2023 року, 18.00.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,6118
  0,0502
 0,14
EUR
 1
 38,6511
  0,0421
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4830  0,03 0,09 38,1381  0,06 0,15
EUR 39,8315  0,03 0,07 40,6756  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6050  0,09 0,25 36,6500  0,11 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес