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Британія профінансує 10 проєктів відновлення в постраждалих від Росії громадах
09:55 20.10.2023 |
Мінвідновлення за підтримки уряду Великої Британії оголосило конкурс для відбору українських громад, аби підтримати їх у розробці планів відновлення в межах спільного проєкту "Раннє відновлення України".
Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.
За результатами конкурсу буде обрано 10 територіальних громад, які постраждали внаслідок російської агресії. Громадам допоможуть підготувати плани відновлення та розвитку та відповідну проєктно-кошторисну документацію.
Усі громади, які заповнять анкети щодо співпраці, зможуть взяти участь у навчальних заходах.
Посадові особи органів місцевого самоврядування дізнаються, як залучати фінансування від міжнародних партнерів, налагодити міжмуніципальне співробітництво, працювати з цифровими інструментами, зокрема з системою DREAM.
"Саме на локальному рівні можна максимально точно сформувати потреби та пріоритети відновлення територій. Міністерство всебічно підтримує і заохочує лідерство громад у створенні планів місцевого відновлення. Цінно, що до цього процесу долучаються британські партнери", - зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.
Він наголосив, що конкурс в межах спільного проєкту "Раннє відновлення України" дасть можливість громадам не лише розробити плани, а й розпочати їх втілення на найбільш постраждалих від російської агресії територіях.
Зацікавлені громади можуть заповнити анкету за посиланням.
Дедлайн: 23 жовтня 2023 року, 18.00.
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