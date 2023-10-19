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З початку року Україна отримала близько $34 мільярдів кредитів і грантів - Нацбанк

15:51 19.10.2023 |

Економіка

 

З початку року Україна отримала близько $34 мільярдів від партнерів у формі кредитів та грантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Телеграмі.

"Очікується, що міжнародна підтримка зберігатиметься і надалі, й обсяг фінансування у 2023 році становитиме близько $42 мільярдів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, від початку війни міжнародна допомога Україні перевищила €113 мільярдів. У 2023 році Україна очікує на $42 мільярди міжнародної допомоги, наступного року - розраховує щонайменше на $37 мільярдів.
 

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