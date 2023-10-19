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Британія в ОБСЄ: Впроваджуємо план допомоги Україні взимку на £127 мільйонів
14:20 19.10.2023 |
Велика Британія разом з партнерами впроваджує План надзвичайної допомоги Україні в зимовий період на загальну суму в 127 млн фунтів стерлінгів.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ.
"Сполучене Королівство продовжуватиме підтримувати Україну дипломатично, військово і фінансово. Разом з міжнародними партнерами ми впроваджуємо наш План надзвичайної допомоги Україні в зимовий період (127 мільйонів фунтів стерлінгів допомоги на 2023/2024 роки)", - сказав він.
Дипломат додав, що минулого тижня міністр оборони Великої Британії також оголосив про новий пакет підтримки на загальну суму 100 млн фунтів стерлінгів, "щоб допомогти Україні розмінувати мінні поля та захистити критично важливу національну інфраструктуру".
"Сполучене Королівство продовжує співпрацювати з Україною та іншими партнерами з метою підтримки альтернативних маршрутів для експорту українського зерна, збільшуючи можливості експорту до решти світу сухопутними маршрутами, через дунайські порти та морський коридор України", - додав Окотт.
Він запевнив, що Велика Британія продовжуватиме свою підтримку України до тих пір, поки Росія не залишить суверенну територію України, що є єдиним шляхом до справедливого і тривалого миру.
Як повідомлялося, напередодні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником прем'єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу. Єрмак подякував Великій Британії за незмінну підтримку України, зокрема військову. У цьому контексті співрозмовники обговорили поточну ситуацію на фронті й важливість посилення захисту української енергетичної інфраструктури напередодні зими.
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