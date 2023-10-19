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Повернення закупівель на Prozorro зекономило за рік 40 мільярдів, – Мінекономіки
14:18 19.10.2023 |
З 19 жовтня 2022 року, коли набула чинності постанова №1178, яка регулює особливості публічних закупівель під час дії воєнного стану, через систему Prozorro оголосили закупівлі на 589 млрд грн.
Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, у відкритих тендерах взяли участь 35 тисяч постачальників, а різниця між сумарною очікуваною вартістю закупівель та сумою підписаних контрактів склала 40 млрд грн.
"На сьогодні близько 80% від усіх коштів на публічні закупівлі витрачаються саме через систему Prozorro - а отже з можливістю для бізнесу брати участь у торгах та контролем з боку громадянського суспільства", - прокоментувала очільниця міністерства Юлія Свириденко.
Вона нагадала, що рік тому постановою №1178 було внесено низку змін у правила публічних закупівель, які адаптовують систему Prozorro до умов воєнного стану, які у тому числі дозволяють проводити закупівлі, якщо заявку на участь у тендері подав лише один учасник.
У підсумку середній строк проведення відкритих торгів скоротився з 46 до 25 днів, а частка неуспішних закупівель знизилася з 40% до 31%. Крім того, завдяки можливості використовувати для закупівель типових товарів Prozorro Market без обмежень по сумі, обсяг закупівель через електронний каталог зріс у 20 разів - до 8,8 млрд грн.
"На сьогодні ми бачимо, що багато зі змін, які ми напрацювали у постанові №1178, заслуговують на те, щоб зберегтися у новому закупівельному законодавстві. Масштабування Prozorro Market, виправлення помилок учасником, можливість успішно завершити тендер, якщо на нього подався лише один учасник - це ті норми, які на 100% довели свою ефективність і дозволяють максимально ефективно проводити торги", - вважає заступниця міністра економіки Надія Бігун.
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