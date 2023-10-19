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Мінекономіки планує запустити єБронювання у Дії до кінця 2023 року
12:05 19.10.2023 |
Мінекономіки планує запустити механізм електронного бронювання до кінця 2023 року, повідомляє Forbes з посиланням на пресслужбу міністерства.
Механізм електронного бронювання Мінекономіки та Мінцифра анонсували ще у липні. За інформацією заступника міністра економіки Ігора Фоменка, тоді у країні нарахували 4000 критично важливих підприємств та понад 500 000 заброньованих військовозобовʼязаних.
На черзі - завершення регуляторної частини, за яку відповідає Мінекономіки. Кабмін має погодити постанову, яка регулюватиме єБронювання, з органами центральної влади, Пенсійним фондом, податковою, бізнесами тощо.
У Мінекономіки кажуть, що попередній проєкт постанови вже існує. Доступ до єБронювання буде через застосунок Дія. Там керівники підприємства зможуть дізнатися кількість військовозобовʼязаних працівників під бронювання - це реалізується через обмін даними між реєстрами органів державної влади, Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ.
У сервіс можна буде ввести облікові дані окремого працівника та перевірити, чи підпадає він під бронювання, чи має дефіцитну військову спеціальність, та чи потрібно йому оновити дані в ТЦК. Якщо працівник підпадає під умови бронювання, він зможе отримати відстрочку на пів року.
Для уточнення даних передбачене бронювання на один місяць - за цей час людина має оновити дані у ТЦК. Після чого її можна буде забронювати повноцінно.
Після запуску єБронювання заброньовані отримуватимуть витяг з реєстру заброньованих військовозобов'язаних. Він міститиме QR-код, що скануватимуть при перетині кордону тощо.
Водночас у Мінекономіки кажуть, що це не остаточна версія механізму.
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