Фінансові новини
- |
- 19.10.23
- |
- 12:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
З одеських портів чорноморським коридором вийшли ще два судна
11:37 19.10.2023 |
З портів Великої Одеси тимчасовим чорноморським коридором вийшли ще два балкери.
Про це повідомив Центр транспортних стратегій, передає Укрінформ.
«З портів Великої Одеси тимчасовим чорноморським коридором, оголошеним Україною, сьогодні, 19 жовтня, вийшло два судна», - йдеться в повідомленні.
Так, коридором рухаються балкер Xin Shun дедвейтом 75,8 тис. т та Peter S, який має дедвейт 71,5 тис. т. Відомо, що останній був під завантаженням в порту Чорноморськ.
Ще два судна прямують в напрямку портів Великої Одеси - Ida дедвейтом 18,2 тис. т та Mariner, що має дедвейт 56,8 тис. т.
У ЦТС зауважують, що балкер Ida вже мав досвід у жовтні заходу і виходу з українських портів новим коридором, оголошеним Україною.
Як повідомлялося, станом на 16 жовтня кількість суден, що скористалися новим коридором, оголошеним Україною, на вхід до портів Великої Одеси, сягнула 32. На вихід цей показник становить - 21.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 2 п.п. 26 жовтня
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Швеція наближається до надання Україні винищувачів Gripen
|Верховний Суд знову скасував незаконну постанову апеляційного суду на користь Портнова - адвокат Головань
|Бізнес попри війну зберіг позитивні оцінки перспектив свого економічного розвитку - Нацбанк
|Білий дім підтвердив надання Україні ракет ATACMS, але вони не б'ють на 300 км
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Держава почала видавати ваучери на 27 000 грн тим, хто хоче стати сапером
|Мінекономіки планує запустити єБронювання у Дії до кінця 2023 року
|Вартість LPG на торгах «Української енергетичної біржі» 18 жовтня значно збільшилась і подекуди сягнула 45500 грн/т
|Тігіпко продав «Кузню на Рибальському» інвесткомпанії Concorde Capital Мазепи
|Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 2 п.п. 26 жовтня
|З одеських портів чорноморським коридором вийшли ще два судна
Бізнес
|SEC: штучний інтелект призведе до «неминучої» фінансової кризи без регулювання
|Honda остаточно презентувала кросовер Prologue
|Waymo розробила систему візуальної комунікації для безпілотних автомобілів із людьми
|Мільярдер Бернар Арно втратив місце другої найбагатшої людини світу
|14-те покоління CPU Intel вийде 17 жовтня — від $294. Флагман Core i9-14900K розганятиметься до 6 ГГц з коробки
|Google захищатиме користувачів штучного інтелекту від претензій щодо авторських прав
|ActiBlizz + Microsoft: лист Філа Спенсера до співробітників щодо закриття угоди (Котік піде з 1 січня 2024 р)