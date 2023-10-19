З одеських портів чорноморським коридором вийшли ще два судна

З портів Великої Одеси тимчасовим чорноморським коридором вийшли ще два балкери.

Про це повідомив Центр транспортних стратегій, передає Укрінформ.

«З портів Великої Одеси тимчасовим чорноморським коридором, оголошеним Україною, сьогодні, 19 жовтня, вийшло два судна», - йдеться в повідомленні.

Так, коридором рухаються балкер Xin Shun дедвейтом 75,8 тис. т та Peter S, який має дедвейт 71,5 тис. т. Відомо, що останній був під завантаженням в порту Чорноморськ.

Ще два судна прямують в напрямку портів Великої Одеси - Ida дедвейтом 18,2 тис. т та Mariner, що має дедвейт 56,8 тис. т.

У ЦТС зауважують, що балкер Ida вже мав досвід у жовтні заходу і виходу з українських портів новим коридором, оголошеним Україною.

Як повідомлялося, станом на 16 жовтня кількість суден, що скористалися новим коридором, оголошеним Україною, на вхід до портів Великої Одеси, сягнула 32. На вихід цей показник становить - 21.