Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

З одеських портів чорноморським коридором вийшли ще два судна

11:37 19.10.2023 |

Економіка

 

З портів Великої Одеси тимчасовим чорноморським коридором вийшли ще два балкери.

Про це повідомив Центр транспортних стратегій, передає Укрінформ.

«З портів Великої Одеси тимчасовим чорноморським коридором, оголошеним Україною, сьогодні, 19 жовтня, вийшло два судна», - йдеться в повідомленні.

Так, коридором рухаються балкер Xin Shun дедвейтом 75,8 тис. т та Peter S, який має дедвейт 71,5 тис. т. Відомо, що останній був під завантаженням в порту Чорноморськ.

Ще два судна прямують в напрямку портів Великої Одеси - Ida дедвейтом 18,2 тис. т та Mariner, що має дедвейт 56,8 тис. т.

У ЦТС зауважують, що балкер Ida вже мав досвід у жовтні заходу і виходу з українських портів новим коридором, оголошеним Україною.

Як повідомлялося, станом на 16 жовтня кількість суден, що скористалися новим коридором, оголошеним Україною, на вхід до портів Великої Одеси, сягнула 32. На вихід цей показник становить - 21.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5616
  0,1109
 0,30
EUR
 1
 38,6090
  0,0587
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 09:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5161  0,00 0,01 38,1961  0,01 0,03
EUR 39,8026  0,00 0,01 40,6743  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6050  0,09 0,25 36,6500  0,11 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес