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З початку великої війни попит на хмарні рішення збільшився у 7 разів – статистика Київстару
10:40 19.10.2023 |
Одним із інструментів для бізнесу, який допоміг українським компаніям успішно подолати початок повномасштабної війни й особливо період жовтня 2022 - березня 2023, є використання хмарних сервісів.
Йдеться про рішення, які дозволяють організувати віддалену роботу працівників, а також убезпечують бізнес шляхом перенесення даних і критичної IT-інфраструктури у віртуальне середовище. Про це свідчить статистика компанії Київстар, яка є офіційним партнером Microsoft в Україні.
Київстар наводить такі дані.
1. Від початку повномасштабної війни і по серпень 2023 року споживання хмарних сервісів Microsoft Azure в Україні зросло майже у 7 разів. Основні піки такого зростання припадали на березень-квітень 2022-го, коли розпочались активні бойові дії.
А також - на жовтень-березень 2023-го, коли українці та український бізнес потерпали від блекаутів через ворожі обстріли.
Microsoft Azure - це хмарна платформа Microsoft, яка відкриває практично безмежні технологічні можливості з розміщення та обробки даних у надійно захищених дата-центрах у понад 60 регіонах світу. Це дозволяє створювати резервні безпечні канали передачі даних у віртуальному середовищі.
2. Протягом року, а саме з серпня 2022 по серпень 2023 кількість запитів до Київстар на підключення хмарного продукту Microsoft Office 365 зросла майже втричі.
Це повний пакет інструментів для офісної роботи, який дозволяє у найкоротші строки розгорнути віддалене робоче місце для співробітників із забезпеченням доступу до робочих програм і документів з будь-якого гаджета лише за наявності доступу до інтернету.
Зокрема, Microsoft Office 365 доступний українським корпоративним клієнтам Київстар не лише окремою послугою, а й як додатковий бонус для деяких корпоративних тарифів мобільного зв'язку.
"Український бізнес показав неабияку витримку від самого початку повномасштабної війни, особливо під час блекаутів. Цьому сприяла зокрема і доступність інноваційних технологічних рішень, провайдером яких виступає Київстар, - коментує такі дані директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар Костянтин Вечір.
- Вважаємо, що використання хмарних технологій стало одним із найважливіших рішень, яке допомогло бізнесу вдало підготуватися до зими і забезпечити роботу в непередбачуваних умовах".
Крім того, хмарні продукти не лише дозволили убезпечити роботу українського бізнесу, а й створюють нові можливості для розвитку, навіть у такій непростій ситуації. Адже архітектура таких рішень дозволяє їх легко масштабувати, добудовувати новими технологічними рішеннями, наприклад, аналітикою великих даних, додає спікер.
Найбільший приріст* у використанні хмарних технологій спостерігався серед таких галузей українського бізнесу:
* Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство - +183%
* Операції з нерухомим майном - +133%
* Інформація та телекомунікації - +115%
* Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорту - +74%
* Будівництво - +63%
* Переробна промисловість - +56%
* Фінансова і страхова галузь - +55%
*Дані наведено станом на травень 2022 р. - червень 2023 р.
"Фінансова та страхова галузі показали відносно низький приріст, адже традиційно більш націлені на безпеку даних та інфраструктури і використовували їх ще й до початку повномасштабних воєнних дій, - коментує дані Костянтин Вечір.
- Водночас бачимо великий попит на хмарні рішення у таких галузях як ритейл, сільське господарство, виробництво. Це свідчить про готовність українського бізнесу до ще більшої гнучкості та трансформації для подальшого розвитку у непростих умовах".
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