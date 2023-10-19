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Мінцифри домовилося з Латвією про спільну роботу над запуском 5G в Україні
23:44 18.10.2023 |
Міністерство цифрової трансформації України домовилося з Міністерством транспорту Латвії про спільну роботу над упровадженням 5G в Україні.
"Працюємо над запуском 5G в Україні - підписали меморандум про співпрацю з Міністерством транспорту Латвії. Домовилися про спільну роботу над упровадженням 5G в Україні, підтримкою мобільних операторів та відновленням широкосмугового інтернету", - повідомив віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За словами Федорова, Латвія - одна з перших країн у Європі, яка запустила загальнодоступний 5G.
"Обмін досвідом з європейськими колегами дуже цінний для України. Нам потрібно більше інновацій у телеком-інфраструктурі, щоб не відставати від світових трендів і забезпечувати українців якісним зв'язком та інтернетом", - зазначив віцепрем'єр.
Він додав, що співпраця сприятиме швидшій інтеграції України до європейської цифрової екосистеми та допоможе побудувати технологічну телеком-інфраструктуру.
Раніше Федоров заявляв, що в Україні може з'явитися тестовий стільниковий зв'язок п'ятого покоління (5G) в 2024 році.
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