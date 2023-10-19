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Субсидії на опалювальний період 2023-2024 років продовжать автоматично
23:30 18.10.2023 |
Пенсійний фонд нагадав українцям умови обчислення субсидії на опалювальний період 2023-2024 років.
Як передає Укрінформ, роз'яснення оприлюднено на сторінці ПФУ.
«Домогосподарствам, яким було визначено право на житлову субсидію у вересні 2023 року, у тому числі тим, у кого розмір житлової субсидії становив 0,00 грн, органами Пенсійного фонду України у жовтні буде проведено розрахунок розміру житлової субсидії на опалювальний сезон без необхідності звертатись за нею», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що право таких домогосподарств на отримання житлової субсидії не переглядається, воно визначено у травні 2023 року на період до квітня 2024 року включно.
У фонді нагадують, що розрахунок житлових субсидій на опалювальний період 2023-2024 років буде проведено з 1 жовтня.
Для проведення розрахунку будуть взяті до уваги доходи домогосподарства за І-ІІ квартали 2023 року відповідно до норм Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632.
При цьому при розрахунку житлової субсидії на опалювальний період (з жовтня) розмір пенсійної виплати (як дохід) враховується за серпень 2023 року.
У ПФУ підкреслюють, що розмір субсидії за жовтень обчислюється з урахуванням тривалості опалювального періоду з 16 жовтня. Тобто, послуга з опалення житлового приміщення розраховується на 16 днів незалежно від кількості днів, протягом яких ця послуга фактично надається.
Громадянам, які не отримували житлову субсидію влітку або яким було відмовлено у її призначенні на неопалювальний період, і звернулися за її призначенням у період по 30 листопада 2023 року, виплати буде призначено з жовтня 2023 року.
Як повідомлялося, у січні-вересні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 335,8 млрд грн. Зокрема, на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам було направлено 33,4 млрд грн.
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