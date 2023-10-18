Фінансові новини
- |
- 18.10.23
- |
- 17:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна домовилася з Румунію про нарощення оборонних можливостей, - Шмигаль
17:33 18.10.2023 |
Україна та Румунія підписали меморандум про взаєморозуміння та співробітництво, що передбачає збільшення оборонних виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Такі домовленості були укладені після проведення спільного засідання урядів України та Румунії, що відбулося сьогодні, 18 жовтня, у Києві.
Шмигаль розповів, що меморандум про взаєморозуміння та співробітництво був погоджений між Міністерством стратегічної промисловості України та Міністерством економіки Румунії.
"Ідеться про нарощення оборонних можливостей: збільшення виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів", - пояснив прем'єр.
Про що ще домовилися з Румунією
Загалом за підсумками спільного засідання урядів двох країн було укладено сім документів. Окрім вищезгаданого Меморандуму, серед них також:
* Міжурядова угода про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса між н.п. Біла Церква та Сігету Мармацієй
Там відкриється один із запланованих нових пунктів пропуску, зазначив Шмигаль.
* Меморандум щодо посилення співпраці із забезпечення надійного транзиту продукції українського виробництва.
"Плануємо комплексно розвивати пункти пропуску для автомобільного, залізничного, морського та річкового сполучення", - зазначив прем'єр.
* Міжурядовий Імплементаційний протокол до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб.
Як пояснив глава Кабміну, це дозволить підвищити ефективність спільної боротьби із незаконною міграцією.
* Декларацію про наміри між українськими та румунськими Міністерствами охорони здоров'я.
Йдеться про протидію викликам війни та "горизонтальній" співпраці між закладами охорони здоров'я, пояснив український прем'єр.
* Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у фармацевтичній сфері між профільними службами України та Румунії.
"Посилюємо співпрацю шляхом запровадження спільних програм і проєктів", - розповів Шмигаль.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховний Суд знову скасував незаконну постанову апеляційного суду на користь Портнова - адвокат Головань
ТОП-НОВИНИ
|Бізнес попри війну зберіг позитивні оцінки перспектив свого економічного розвитку - Нацбанк
|Білий дім підтвердив надання Україні ракет ATACMS, але вони не б'ють на 300 км
|У США заявили, що передали Україні всі обіцяні танки Abrams
|Україна вперше використала ракети ATACMS для удару по окупантах, - WSJ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна домовилася з Румунію про нарощення оборонних можливостей, - Шмигаль
|Мінекономіки розрахувало, які спеціальності будуть необхідні в Україні до 2027 року
|В Канаді почали ратифікацію оновленої угоди про ЗВТ з Україною
|Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $92,4 за барель
|Нардеп Єфімов має намір стати єдиним власником виробника САУ «Богдана»
|Більшість компаній планують підвищення зарплат, понад 50% кажуть про брак кадрів – ЄБА
Бізнес
|Google захищатиме користувачів штучного інтелекту від претензій щодо авторських прав
|ActiBlizz + Microsoft: лист Філа Спенсера до співробітників щодо закриття угоди (Котік піде з 1 січня 2024 р)
|Україна викуповує понад половину світового виробництва цивільних квадрокоптерів DJI Mavic
|Starlink може розпочати роботу на мобільних телефонах
|Snapdragon X ─ нова платформа Qualcomm для ПК, яка повинна конкурувати з Apple M
|Google заміняє звичні паролі на ключі доступу для всіх користувачів
|Українські розробники створили рацію, яку не глушать російські засоби РЕБ, – Федоров