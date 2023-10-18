Україна домовилася з Румунію про нарощення оборонних можливостей, - Шмигаль

Україна та Румунія підписали меморандум про взаєморозуміння та співробітництво, що передбачає збільшення оборонних виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Такі домовленості були укладені після проведення спільного засідання урядів України та Румунії, що відбулося сьогодні, 18 жовтня, у Києві.

Шмигаль розповів, що меморандум про взаєморозуміння та співробітництво був погоджений між Міністерством стратегічної промисловості України та Міністерством економіки Румунії.

"Ідеться про нарощення оборонних можливостей: збільшення виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів", - пояснив прем'єр.

Про що ще домовилися з Румунією

Загалом за підсумками спільного засідання урядів двох країн було укладено сім документів. Окрім вищезгаданого Меморандуму, серед них також:

* Міжурядова угода про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса між н.п. Біла Церква та Сігету Мармацієй

Там відкриється один із запланованих нових пунктів пропуску, зазначив Шмигаль.

* Меморандум щодо посилення співпраці із забезпечення надійного транзиту продукції українського виробництва.

"Плануємо комплексно розвивати пункти пропуску для автомобільного, залізничного, морського та річкового сполучення", - зазначив прем'єр.

* Міжурядовий Імплементаційний протокол до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб.

Як пояснив глава Кабміну, це дозволить підвищити ефективність спільної боротьби із незаконною міграцією.

* Декларацію про наміри між українськими та румунськими Міністерствами охорони здоров'я.

Йдеться про протидію викликам війни та "горизонтальній" співпраці між закладами охорони здоров'я, пояснив український прем'єр.

* Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у фармацевтичній сфері між профільними службами України та Румунії.

"Посилюємо співпрацю шляхом запровадження спільних програм і проєктів", - розповів Шмигаль.