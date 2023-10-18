Мінекономіки розрахувало, які спеціальності будуть необхідні в Україні до 2027 року

Мінекономіки оприлюднило проєкт Розрахунку потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки.

Про це повідомляє Федерація профспілок України, яка виставила на сайті указаний проєкт для обговорення.

Потреба зростатиме щороку.

Згідно з прогнозом, потреба становитиме:

* 2024 рік - 482 тисячі осіб,

* 2025 рік - 542 тисячі осіб,

* 2026 рік - 607 тисяч осіб,

* 2026 рік - 5669 тисяч осіб,

Найбільша потреба за чотири роки буде у таких кадрах:

* Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві - 358 тисяч,

* Керівники підприємств, установ та організацій - 179 тисяч,

* Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок - 175 тисяч,

* Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук - 147 тисяч,

* Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки - 143 тисячі.



