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АНАЛІТИКА

В Канаді почали ратифікацію оновленої угоди про ЗВТ з Україною

 

Міністерка зовнішньої торгівлі, підтримки експорту, малого підприємництва та економічного розвитку Канади Мері Інг представила у парламенті текст модернізованої угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє канадський уряд.

Оновлена угода про вільну торгівлю включає нові окремі глави та положення про торгівлю послугами (в тому числі фінансовими), інвестиції, тимчасовий в'їзд для бізнесменів, телекомунікації, цифрову торгівлю, працю та навколишнє середовище і інше.

"Модернізована угода про вільну торгівлю є важливою віхою у відносинах між Канадою та Україною, відкриваючи нові можливості для співпраці між нашими бізнесами та сприяючи економічному відновленню України, водночас забезпечуючи вигоди для канадців у себе вдома", - зазначила Інг.

Нагадаємо, Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою набула чинності 1 серпня 2017 року.
Ключові теги: Канада
 

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