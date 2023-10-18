Ветерани отримають гранти ще на ₴7,2 мільйона за програмою «Власна справа»

За підсумками чергової хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів 17 переможців отримають кошти від держави на старт або розвиток бізнесу загальною сумою 7,2 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"За підсумками дванадцятої хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів 17 переможців отримають кошти від держави на старт або розвиток свого бізнесу на 7,2 млн грн. Загалом від старту ветеранського компонента грантової програми "Власна справа" переможцями стали вже 136 ветеранів та членів родин учасників бойових дій, які отримають гранти на 54 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна зазначила, що 56% грантів отримали саме ветерани. Водночас і рідні наших захисників і захисниць є досить активними. Вони можуть взяти грант до 500 тис. грн на започаткування власної справи, або розвиток наявного бізнесу, поки чоловік чи дружина воює на фронті.

Бережна додала, що на сьогодні вже 60 членів родин захисників скористались такою можливістю та отримають гранти на 30 млн грн.

Серед 17 переможців дванадцятої хвилі четверо є учасниками бойових дій, 13 - членами сімей ветеранів.

На грантові кошти переможці планують, зокрема, відкрити кав'ярню, салон краси, креветочну ферму, магазин жіночого одягу, більярдний клуб, підприємство з виробництва соняшникової олії, шиномонтаж, компанію з монтажу й обслуговування промислового обладнання. Окрім того, кілька осіб отримали гранти на масштабування вже наявного бізнесу - планують розширити та модернізувати салон краси, відкрити бургерну в кафе, розширити швейний цех, що спеціалізується на пошитті спортивного одягу для дітей та спецодягу, відкрити окремий відділ сантехніки в будівельному маркеті, відновити роботу магазину з продажу меблів, який закрили через війну.

Гранти у розмірі 500 тис. грн та 1 млн грн надаються за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти в свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання грантів подаються через портал «Дія» разом із бізнес-планом.

Як повідомлялося, проєкт єРобота був запроваджений урядом у липні 2022 року для підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць.

Від 10 квітня 2023 року уряд запустив грантову програму для ветеранів, ветеранок та другого з їхнього подружжя. Відповідно до умов програми вони можуть отримати кошти на розвиток бізнесу в розмірі від 250 тис. до 1 млн грн.