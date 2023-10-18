В Україні наразі не можна збільшувати податки - Марченко

Міністерство фінансів наразі не може скоротити видатки державного бюджету, а також не має можливості змінювати податкову політику.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Укрінформ.

"Ми маємо досить обмежені фіскальні маневри. Почну з простішого: ми в сьогоднішніх умовах не можемо собі дозволити змінювати податкову політику", - сказав він.

Марченко додав, що Мінфін розглядає тимчасові заходи щодо оподаткування надмірних прибутків банків, що можливо імплементувати. Але цей тимчасовий крок не є визначальним.

"Скорочувати видатки ми не можемо. Ви бачили, що бюджет, який ми подали, й так містить радикальне скорочення капітальних видатків", - зазначив очільник Мінфіну.

За словами Марченка, для збільшення доходів державного бюджету розглядаються будь-які заходи, в тому числі акциз і боротьбу з нелегальним ігровим бізнесом та його легалізацію.

"Це все є серед напрямів, по яких ми працюємо. Але я скажу відверто, навіть якщо ми розв'яжемо всі ці наші внутрішні проблеми, це не дозволить нам перекрити потреби у зовнішньому фінансуванні", - резюмував він.