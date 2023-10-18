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АНАЛІТИКА

Український бізнес отримав від міжнародних партнерів підтримки на 4 мільярди євро, – Мінекономіки

23:32 17.10.2023 |

Економіка

 

Український бізнес отримав від міжнародних партнерів понад 4 млрд євро підтримки, програми якої затверджені впродовж останніх років та є діючими на сьогодні. Майже 60% підтримки - пряме фінансування через банківську систему та напряму компаніям реального сектору економіки.

Як ідеться в повідомленні Міністерства економіки, зокрема, приватний сектор отримав від міжнародних фінансових організацій, агенцій розвитку та донорів:

* 2,4 млрд євро - прямого фінансування;
* 1,3 млрд євро - для розподілу кредитних ризиків та гарантій;
* 272,8 млн євро - у вигляді грантів;
* 126,8 млн євро - у якості донорської підтримки;
* 110 млн євро - у формі страхування воєнних ризиків.

Із них в процесі реалізації перебувають проекти на 2,7 млрд євро, затверджені та підписані ліміти - ще на 1,5 млрд євро.

Найбільшу підтримку українському бізнесу надали: Європейський банк реконструкції і розвитку - 1,7 млрд євро, Європейський інвестиційний банк - 1,2 млрд євро, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) - 397,9 млн євро, Кредитна установа для відбудови (KfW - державний банк уряду Німеччини) - 214,6 млн євро, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) - 182 млн євро.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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