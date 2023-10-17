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АНАЛІТИКА

Міноборони дозволило списувати втрачене в бою військове майно за спрощеною процедурою

 

В Кабміні похвалилися спрощенням паперової бюрократії на фронті: тепер для того, щоб списати знищене або пошкоджене військове майно, а відтак отримати нове, військовим доведеться витрачати на паперову роботу не пів року, а "кілька тижнів".

Про це розповів віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Спростили з Міноборони процедуру списання БПЛА на фронті. Тепер військові зможуть списувати пошкоджені або знищені дрони за спрощеною процедурою і всього за кілька тижнів", - зазначив віцепрем'єр.

За словами урядовця, досі, наприклад щоб отримати нові дрони, потрібно було списати старі, які були знищені або пошкоджені під час бойового завдання. Для цього військовому потрібно було провести до шести місяців паперової роботи.

"Тепер процес відбуватиметься значно швидше", - наголосив він.

При цьому в Міноборони уточнили, що йдеться не лише про БПЛА, а по будь-яке втрачене у бою військове майно. І процедура списання тепер триватиме два тижні.

Тепер завдяки наказу Міноборони:

* командири рот, батальйонів та бригад можуть списувати знищені БПЛА вартістю до 1,5 млн грн без погодження з вищим керівництвом;
* дрони-камікадзе або інші ударні БПЛА можна списувати без розслідування та десятків непотрібних папірців;
* деталі пошкоджених "пташок" можна використовувати для модернізації та відновлення інших безпілотників.
За матеріалами: Економічна правда
 

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