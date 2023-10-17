Підрив Каховської ГЕС завдав Україні збитків на понад $11 мільярдів

Кабінет Міністрів та ООН оцінюють розмір збитків від підриву Каховської ГЕС у понад 11 млрд доларів, найбільшої прямої шкоди завдано енергетичному та житловому секторам.

Про це йдеться у звіті «Оцінка потреб після катастрофи на греблі Каховської ГЕС» (PDNA), який спільно підготували уряд України та ООН, передає Укрінформ.

Згідно зі звітом, розмір прямої шкоди, завданої інфраструктурі та активам, становить 2,79 мільярда доларів, а розмір збитків - понад 11 мільярдів доларів, причому тривалий вплив на довкілля є найбільшою проблемою. Найбільшої прямої шкоди завдано інфраструктурі та активам в енергетичному та житловому секторах - 1,26 мільярда доларів та 1,1 мільярда доларів відповідно. Підкреслюється, що збитки в зазначених секторах є критичними для довгострокової стабільності та відновлення.

Згідно з PDNA, за принципом «Відбудувати краще, ніж було», загальні потреби у відновленні та відбудові оцінюються у 5,04 мільярда доларів, з яких 1,82 мільярда знадобляться в найближчій/короткостроковій перспективі. У звіті пропонуються пропозиції щодо вирішення короткострокових потреб у 2023-24 роках, а також щодо задоволення потреб у відновленні та реконструкції в середньостроковій та довгостроковій перспективі, що охоплює наступні десять років до 2033 року.

У короткостроковій перспективі задоволення потреб вразливих верств населення має залишатися пріоритетом, зауважується у звіті. З огляду на середньострокову та довгострокову перспективу звіт закладає міцну аналітичну основу для розробки комплексного фінансового та операційного плану підтримки зусиль з відновлення та реконструкції України, зауважують його автори.

Підкреслюється, що оцінка здійснювалась за міжнародно прийнятою методологією, однак її проведення на місцях було ускладнено через те, що значна частина постраждалої території перебуває під тимчасовим контролем РФ.

Знищення греблі Каховської гідроелектростанції - воєнний злочин та потенційно акт екоциду, здійснений окупаційними силами Російської Федерації близько 2:50 ночі 6 червня 2023 року під час російського вторгнення в Україну. Греблю Каховської ГЕС було заміновано та підірвано, що призвело до її знищення.