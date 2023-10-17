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З портів Одещини чорноморським коридором вийшли три судна
14:13 17.10.2023 |
Зранку 17 жовтня з одеських портів для проходження тимчасовим чорноморським коридором, оголошеним Україною, вийшли три судна: Bull, Ramus та Bahar K.
Як передає Укрінформ, про це із посиланням на дані сервісів моніторингу руху суден повідомляє ЦТС.
Зазначається, що на вхід до одного з українських портів на Чорному морі 17 жовтня йде судно для перевезень генеральних вантажів Briza дедвейтом 8,9 тис. т.
Bull - це балкер типу Panamax має дедвейт 82 тис. т, зайшов до українського порту під завантаження 12 жовтня. Судна Ramus та Bahar K дедвейтом 6 тис. т і 8,3 тис. т відповідно прослідували на вхід тимчасовим коридором 13 жовтня.
Згідно з підрахунками ЦТС, новим маршрутом, оголошеним Україною, на вхід до портів Одеської області, пройшли (з урахуванням Briza) 33 судна. На вихід (включно з 5 суднами, які знаходилися в портах від початку російського вторгнення в лютому 2022 року), з урахуванням сьогоднішніх трьох суден, цей показник сягне - 24. Всього зафіксовано 57 суднопроходів в обидві сторони.
Як повідомляв Укрінформ, Україна 10 серпня голосила нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України. Ці маршрути в першу чергу використовувалися для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.
Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков 16 вересня повідомив, що після використання тимчасового коридору для виходу заблокованих через російську агресію суден, маршрут почали використовувати інші цивільні судна для проходження до та з Одеських морських портів.
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