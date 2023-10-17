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АНАЛІТИКА

До Ризького порту прибув перший контейнерний поїзд з українським ріпаком

 

У Рижському порту прийнято та вивантажено тестовий поїзд з українським ріпаком, який доставила дочірня компанія латвійських залізниць - SIA «LDZ CARGO».

Як передає Укрінформ, про це із посиланням на інформацію національної державної залізничної компанії Латвії ("Latvijas dzelzceļš") повідомляє Rail.insider.

Зазначається, що з України доправили 1423 т ріпаку в 54 контейнерах. Вони прибули до Каунаського інтермодального залізничного термінала, де були завантажені на платформи SIA «LDZ CARGO» для продовження шляху до Риги. Наразі український ріпак розвантажується та зберігається на складах порту.

«З початку повномасштабної війни термінали Ризького порту активно працювали над перевезенням українських зернових продуктів, але досі вони надходили до порту автомобільним транспортом, який за обсягом перевезень не йде ні в яке порівняння із залізничним. Декілька терміналів у Ризькому порту за технологічними та інфраструктурними можливостями були б повністю готові приймати та якісно обробляти контейнерні поїзди з українськими зерновими», - розповів менеджер Ризького вільного порту Ансіс Зелтінш.

Прийом зерна в контейнерах - це новий досвід для терміналів Ризького порту. Керівник департаменту наливних складів порту Едгарс Рудзітіс підкреслив, що термінал готовий приймати зернові контейнерні поїзди з України, він має необхідні технології для обробки контейнерів, а також склади та відповідну інфраструктуру для наливних вантажів.

«За останні півтора року це перший вантаж з України, який проходить через нашу інфраструктуру, і, як на мене, це дуже важлива подія. Ми неодноразово підтверджували, що потужність латвійської залізничної інфраструктури та SIA «LDZ CARGO» дає змогу нам перевозити та обробляти великі обсяги вантажів, зокрема і зернові з України. Відповідно до поточної ситуації ми створили нові варіанти вантажоперевезень і плануємо розвивати ці вантажні транспортні рішення в майбутньому, щоб вантажні перевезення зерна та інших продуктів між Україною та Латвією могли відбуватися регулярно», - зауважив голова правління "Latvijas dzelzceļš" Ріналдс Плявнієкс.

Контейнери були відправлені з України 25 вересня, 8 жовтня їх перевантажили на платформи SIA «LDZ CARGO» в Каунасі, а вже 11 жовтня платформи прибули до Ризького порту і почалося розвантаження на Ризькому універсальному терміналі. Залізничні перевезення організували SIA «LDZ CARGO» у співпраці із замовником SIA «LTG Cargo Ukraina» у межах договору про співпрацю, укладеного в листопаді 2022 року.

Як повідомляв Укрінформ, голова правління компанії Latvijas dzelzceļš (Латвійська залізниця) Ріналдс Плявнієкс у серпні 2023 року заявив, що компанія готова долучитися до перевезення українського зерна. На його думку, через Латвію за рік можна перевезти приблизно від 500 тис. до одного мільйона тонн українського зерна.
Ключові теги: Латвія
 

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