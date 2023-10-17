Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінсоцполітики після перевірки позбавило виплат 140 тисяч переселенців

13:13 17.10.2023 |

Економіка

 

Міністерство соціальної політики після перевірки внутрішньо переміщених осіб припинила виплати понад 140 тис. особам, які не відповідають критеріям. Це зменшило видатки на 400 млн на місяць.

Про це повідомила міністерка соцполітики Оксани Жолнович, передає Forbes.

Перевірки ВПО пройшли після того, як в серпні уряд вніс зміни в постанову про те, що людина яка понад 30 днів перебуває за кордоном без поважних причин (лікування, відрядження тощо), втрачає право на виплати.

За словами міністерки, таких було виявлено близько 112 тис. осіб. Для бюджету - це зменшення видатків орієнтовно на 400 млн на місяць, повідомила Жолнович. "Наразі така верифікація відбувається постійно", - додала вона.

Також щомісяця міністерство проводить перевірки щодо людей, які повернулися до свого постійного житла або мали власне житло. "Таких було понад 12 тис. Ще 9500 виявлені померлими, і ще у 9800 було здвоєння, тобто людина отримала виплати у кількох громадах", - зазначає міністерка соціальної політики.

У міністерстві зафіксували близько 250 осіб, які здійснили операції на суму понад 100 тис. грн. Ще 80 осіб купили квартири чи земельні ділянки на понад 100 тис. грн. "Був випадок, коли людина отримувала допомогу від держави майже рік і при цьому придбала Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 року, вартість якого понад 9,5 млн грн", - пояснює Жолнович.

За даними Мінсоцполітики, за весь час повномасштабної війни допомогу, як ВПО отримали 5 млн осіб. Це одна з найбільших програм міністерства. У 2022 році допомогу отримали понад 1,8 млн осіб, на що з держбюджету виділили 57 млрд грн. На наступний рік орієнтовно така ж сума, каже очільниця Мінсоцполітики.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3297
  0,0391
 0,11
EUR
 1
 38,2806
  0,0024
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4967  0,04 0,12 38,1841  0,06 0,16
EUR 39,7600  0,10 0,26 40,6752  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4100  0,09 0,25 36,4450  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес