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Мінсоцполітики після перевірки позбавило виплат 140 тисяч переселенців
13:13 17.10.2023 |
Міністерство соціальної політики після перевірки внутрішньо переміщених осіб припинила виплати понад 140 тис. особам, які не відповідають критеріям. Це зменшило видатки на 400 млн на місяць.
Про це повідомила міністерка соцполітики Оксани Жолнович, передає Forbes.
Перевірки ВПО пройшли після того, як в серпні уряд вніс зміни в постанову про те, що людина яка понад 30 днів перебуває за кордоном без поважних причин (лікування, відрядження тощо), втрачає право на виплати.
За словами міністерки, таких було виявлено близько 112 тис. осіб. Для бюджету - це зменшення видатків орієнтовно на 400 млн на місяць, повідомила Жолнович. "Наразі така верифікація відбувається постійно", - додала вона.
Також щомісяця міністерство проводить перевірки щодо людей, які повернулися до свого постійного житла або мали власне житло. "Таких було понад 12 тис. Ще 9500 виявлені померлими, і ще у 9800 було здвоєння, тобто людина отримала виплати у кількох громадах", - зазначає міністерка соціальної політики.
У міністерстві зафіксували близько 250 осіб, які здійснили операції на суму понад 100 тис. грн. Ще 80 осіб купили квартири чи земельні ділянки на понад 100 тис. грн. "Був випадок, коли людина отримувала допомогу від держави майже рік і при цьому придбала Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 року, вартість якого понад 9,5 млн грн", - пояснює Жолнович.
За даними Мінсоцполітики, за весь час повномасштабної війни допомогу, як ВПО отримали 5 млн осіб. Це одна з найбільших програм міністерства. У 2022 році допомогу отримали понад 1,8 млн осіб, на що з держбюджету виділили 57 млрд грн. На наступний рік орієнтовно така ж сума, каже очільниця Мінсоцполітики.
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