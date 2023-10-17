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Кубраков анонсував $700 млн від США на модернізацію українських портів і залізниці
11:56 17.10.2023 |
Сполучені Штати Америки виділять майже $700 млн на модернізацію українських портів, залізниці та пунктів пропуску, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков після зустрічі зі спецпредставницею США Пенні Прітцкер.
"Маємо модернізувати українські пункти пропуску, порти та залізницю. Це покращить логістику та збільшить експортну спроможність. США планують надати для цього майже $700 млн", - йдеться у Facebook міністра.
Термінів виділення цих грошей він не вказав.
Під час розмов з американськими чиновниками, за словами Кубракова, також постають питання інвестицій у відновлення енергетичної мережі, яка сильно постраждала наприкінці 2022 року і на початку 2023 року внаслідок російських обстрілів.
На відновлення й захист енергетики в Україні США вже виділили $522 млн, йдеться у Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Також Україні потрібні гроші на відновлення водопостачання та каналізації, розмінування та розвиток аграрного сектору.
"Вже створена спільна робоча група для напрацювання моделі співпраці для переходу до реалізації конкретних проєктів. Готовий обговорювати кожен цент американської допомоги та інвестицій", - написав Кубраков.
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