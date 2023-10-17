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США виділили вже $522 мільйони на відновлення й захист української енергетики - Шмигаль
11:42 17.10.2023 |
На відновлення й захист української енергетики Сполучені Штати Америки вже виділили 522 млн доларів.
Як повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Телеграмі, про це йшлося під час засідання Президії Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України, передає Укрінформ.
"На відновлення й захист енергетики США вже виділили 522 млн доларів. Сполучені Штати також надають вагому допомогу у відновленні, де Київщина є серед лідерів у реалізації проєктів", - зазначив глава уряду.
За його словами, за підтримки США створений спеціальний тренінговий центр для підготовки саперів. "Плідно працюємо і з USAID щодо програм підтримки малого й середнього бізнесу", - додав Шмигаль.
Як повідомляв Укрінформ, під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та за участі спецпредставниці США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер 16 жовтня відбулося розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові щодо питань Київщини. Загалом наживо та в онлайн-форматі до засідання долучилися понад 200 учасників, серед яких - представники центральної влади, керівництво Верховної Ради та народні депутати, представники Київської області, зокрема начальник ОВА, в.о. голови облради, начальники РВА, посли іноземних держав та представники міжнародних організацій.
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