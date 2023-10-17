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Виплати військовим зросли до 87 мільярдів на місяць, – Мінфін
10:45 17.10.2023 |
За січень-вересень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету становить 2,11 трлн грн. Зокрема, у вересні видатки скоротилися до 230 млрд грн, порівняно з 248,4 млрд грн у серпні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби від 13 жовтня.
У структурі видатків найбільше спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 880 млрд грн (у вересні - 111,5 млрд грн) або 41,6 % від загального обсягу видатків.
Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 681,5 млрд грн. При цьому у вересні ця стаття видатків зросла до 87 млрд грн, порівняно з 75,7 млрд грн у серпні, 76,9 млрд грн - у липні, 75,5 млрд грн у червні, 76,7 млрд грн - у травні, 73,7 млрд грн - у квітні, 67,3 млрд грн - у березні, 76,9 млрд грн - у лютому та 71,8 млрд грн - у січні.
Крім того, на оплату використання товарів і послуг з початку року витратили 511,8 млрд грн (у вересні ці видатки зменшилися до 47 млрд грн) або 24,2% від загального обсягу видатків. У тому числі:
* 343,8 млрд грн - для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, палива та харчів;
* 102,1 млрд грн - перераховано Національною службою здоров'я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
* 386,4 млрд грн (у вересні - 39,9 млрд грн) - на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 18,2% від загального обсягу видатків;
* 172,2 млрд грн (у вересні - 12,5 млрд грн) - на обслуговування державного боргу або 8,1% від загального обсягу;
* 112,4 млрд грн (у вересні - 12,1 млрд грн) - на трансферти місцевим бюджетам або 5,3% від загального обсягу.
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