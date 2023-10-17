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АНАЛІТИКА

Кулеба: 59 іноземних компаній вироблятимуть зброю з Україною

 

До Альянсу оборонних індустрій, про створення якого було оголошено наприкінці вересня у Києві, вже долучилися 59 компаній із 23 країн світу. "Це - конкретні зобов'язання разом створювати необхідну зброю", - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону в понеділок, 16 жовтня.

Він також зауважив: розуміючи що через постачання озброєнь і боєприпасів Україні наявні запаси в країнах Північноатлантичного альянсу (НАТО) будуть вичерпуватись, ще минулоріч почалася робота з нарощування відповідного виробництва в Альянсі.

Таким чином Кулеба прокоментував слова голови військового комітету НАТО Роба Бауера щодо вичерпання запасів озброєнь в країнах Альянсу. "Мій досвід показує, що яким би не був порожнім склад, але у гарного генерала завжди є подвійне дно. Тобто під дном в нього ще лежить запас снарядів, і ми знаємо, як це дно відкривати для того, щоб ввезти в Україну необхідну зброю, щоб вона була на фронті", - зазначив міністр.

Він додав, що наразі ризик вичерпання запасів озброєнь "мінімізований".

Альянс оборонних індустрій

Про створення Альянсу оборонних індустрій і заснування спеціального Оборонного фонду оголосив президент України Володимир Зеленський під час міжнародного форуму оборонних індустрій у Києві 29 вересня.

За його словами, до Альянсу можуть доєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, які "поділяють наш намір дати реальний захист від агресій у цих ризикованих умовах сучасності".

Оборонний фонд має на меті "забезпечити додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці, для створення нових воєнних об'єктів та програм".

Крім того, Зеленський повідомив, що Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу, "щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною або яка хоче прийти в Україну."

Тоді МЗС повідомляло, що до Альянсу долучились 38 компаній з 19 країн.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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