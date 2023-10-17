Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шмигаль і Пріцкер обговорили основні точки зростання ВВП України, умови розвитку експорту та інші питання відновлення економіки

 

Прем'єр-міністр України і спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер обговорили основні точки зростання ВВП України, ключові складові зростання економіки, джерела фінансування, а також умови іноземного інвестування в економіку України, повідомив прем'єр-міністр.

"Змістовна зустріч зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Зосередили увагу на точках зростання ВВП: переробка в агросекторі, енергетика, ВПК, будівельна галузь, IT, машинобудування. Акцент також на розмінуванні та спільних програмах підтримки бізнесу", - написав він у телеграм-каналі в понеділок увечері.

Як зазначив Шмигаль, також проговорили "джерела фінансування відновлення. Агресор має заплатити за завдані збитки. Торкнулися питання використання заморожених російських активів. Вдячні США за вагому фінансову підтримку".

Шмигаль також повідомив, що під час зустрічі було обговорено український експорт - "ключова складова зростання економіки. Працюємо над розширенням експортних можливостей і функціонуванням Чорноморського зернового коридору. У цьому контексті важлива ефективна система страхування воєнних ризиків. Координуємо роботу спільно з американськими партнерами".

"Створюємо сприятливі умови для іноземного бізнесу: впроваджуємо реформи, інвестиційний супровід, індустріальні парки, проєкти ДПП і концесії. Маємо успішні кейси в енергетичній співпраці між "Енергоатомом" і Westinghouse. Запросив американські компанії розвивати свій бізнес в Україні", - підсумував Шмигаль.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3297
  0,0391
 0,11
EUR
 1
 38,2806
  0,0024
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4518  0,02 0,07 38,1232  0,02 0,05
EUR 39,6561  0,16 0,41 40,5732  0,13 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3200  0,05 0,15 36,3600  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес