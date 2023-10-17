Шмигаль і Пріцкер обговорили основні точки зростання ВВП України, умови розвитку експорту та інші питання відновлення економіки

Прем'єр-міністр України і спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер обговорили основні точки зростання ВВП України, ключові складові зростання економіки, джерела фінансування, а також умови іноземного інвестування в економіку України, повідомив прем'єр-міністр.

"Змістовна зустріч зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Зосередили увагу на точках зростання ВВП: переробка в агросекторі, енергетика, ВПК, будівельна галузь, IT, машинобудування. Акцент також на розмінуванні та спільних програмах підтримки бізнесу", - написав він у телеграм-каналі в понеділок увечері.

Як зазначив Шмигаль, також проговорили "джерела фінансування відновлення. Агресор має заплатити за завдані збитки. Торкнулися питання використання заморожених російських активів. Вдячні США за вагому фінансову підтримку".

Шмигаль також повідомив, що під час зустрічі було обговорено український експорт - "ключова складова зростання економіки. Працюємо над розширенням експортних можливостей і функціонуванням Чорноморського зернового коридору. У цьому контексті важлива ефективна система страхування воєнних ризиків. Координуємо роботу спільно з американськими партнерами".

"Створюємо сприятливі умови для іноземного бізнесу: впроваджуємо реформи, інвестиційний супровід, індустріальні парки, проєкти ДПП і концесії. Маємо успішні кейси в енергетичній співпраці між "Енергоатомом" і Westinghouse. Запросив американські компанії розвивати свій бізнес в Україні", - підсумував Шмигаль.