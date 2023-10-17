Міжнародні фінансові інститути підписали меморандум про гармонізацію своїх систем закупівель в Україні

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і Світовий банк домовилися гармонізувати процедури закупівель для інвестування в державний сектор, які вони фінансують в Україні.

Як повідомляється в офіційному релізі ЄБРР, меморандум про наміри підписали керівники чотирьох багатосторонніх банків розвитку (ББР) під час щорічних зборів Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду в Марокко в понеділок, він відповідає очікуванням української влади та донорів.

Ідеться насамперед про те, що міжнародні організації, які працюють в Україні, якнайповніше гармонізують і впорядковують свої практики закупівель, здійснюючи при цьому належний фідуціарний нагляд.

У релізі констатується, що потреби України у відновленні будуть значними. Світовий банк оцінив вартість відновлення України після російського вторгнення в лютому 2022 року - на основі збитків, завданих лише за перший рік війни, - у $411 млрд протягом 10 років. Наразі Україні виділяють мільярди на економічну підтримку, ці суми лише зростуть, коли настане час відновлення. Отже, забезпечення прозорості та простоти процедур управління інвестиціями має ключове значення.

Підписання меморандуму також свідчить про початок посилення співпраці між ББР відповідно до програми реформ, яку влітку виклав новий голова Світового банку Аджей Банга.

"Гармонізація процедур закупівель для України між багатосторонніми банками розвитку має величезний потенціал для суттєвого полегшення вимог до країни в той час, коли її власні можливості вже виснажені до межі. Водночас ця співпраця стала можливою завдяки чіткому фокусу України на цифровій прозорості в закупівлях", - наведено слова президента Світового банку Аджей Банги.

За словами президента ЄБРР Оділь Рено-Бассо, для забезпечення максимальної ефективності наданої ББР допомоги життєво необхідна чітка координація між партнерами України.

"ЄБРР, який наближається до EUR3 млрд фінансування для України під час війни, вважає цю угоду важливим кроком уперед. Поглиблена співпраця між багатосторонніми банками розвитку щодо гармонізації підходів до закупівель підтримає Україну та її народ. Меморандум про наміри відображає поточний контекст закупівель та узгоджений шлях розвитку, не випускаючи з уваги необхідність фідуціарного нагляду", - зазначила Рено-Бассо.

Президент ЄІБ Вернер Хоєр зазначив, що підписана угода є прикладом посилення взаємодії між світовими багатосторонніми банками розвитку.

"Ми ретельно координуємо наші спільні зобов'язання щодо колосального завдання відновлення та відбудови України. Це підтверджено фінансовою підтримкою ЄІБ понад EUR2 млрд на найнагальніші потреби України та розгортанням фонду EU for Ukraine, підкріпленого внесками держав-членів і гарантіями Європейської комісії на EUR500 млн. Ця угода демонструє непохитність наших намірів, і ми сповнені рішучості забезпечити, щоб кожне інвестоване нами євро наближало Україну до успішного й безпечного майбутнього", - сказав Хоєр.

Голова БРРЄ Карло Монтічеллі переконаний, що гармонізація практик закупівель в Україні прискорить надання країні дуже необхідної підтримки через кредитні програми ББР.

"БРРЄ й надалі тісно співпрацюватиме з українською владою, іншими багатосторонніми банками розвитку та донорами для забезпечення відновлення країни на благо її народу", - сказав Монтічеллі.

Меморандум ґрунтується на вже досягнутому прогресі керівниками департаментів закупівель чотирьох ББР. Вони уклали низку угод про взаємну підтримку для сприяння реалізації спільно фінансованих проєктів. Згідно з цими угодами, повноваження спільного проєкту делегуються призначеному головному фінансисту для нагляду і затвердження закупівельних операцій.

Багатосторонні банки розвитку також узгодили загальні підходи до підтримки використання електронних систем закупівель разом із відповідними механізмами моніторингу закупівель для підтримки потреб української влади. ББР відзначили значний прогрес, досягнутий українською владою, у приведенні національної системи електронних закупівель (Prozorro) до вимог ББР та найкращих міжнародних практик.

ББР підтверджують свої наміри підвищити використання української системи електронних закупівель після запуску оновленої версії системи, що забезпечить належну прозорість, сумлінну міжнародну конкуренцію та оптимальне співвідношення ціни та якості для українських громадян.