За програмою «Власна справа» цьогоріч вже виділили ₴1,2 мільярда

З початку року майже 5 тис. українців стали переможцями грантової програми «Власна справа»; їм виділено 1,2 млрд грн грантових коштів на започаткування й розвиток бізнесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«За результатами сімнадцятої хвилі подачі заяв на мікрогранти переможцями визнано 307 українців. Вони отримають 72,6 млн грн на старт або розширення свого бізнесу. З початку цього року ми вже маємо майже 5000 переможців програми, яким буде надано мікрогрантів на 1,2 млрд грн", - зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Вона додала, що за ці кошти підприємці відкриють нові компанії, будуть розвивати вже діючі і створять 11 тис. нових робочих місць.

Загалом із часу запуску програми "Власна справа" у липні минулого року держава вже інвестувала через гранти в розвиток малого бізнесу 1,7 млрд грн.

Серед отримувачів мікрогрантів сімнадцятої хвилі 53% жінок і 47% чоловіків. 80% з них мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської (43 особи), Рівненської (39), Івано-Франківської (26), Київської (21), Житомирської (21 особа) областей. Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранта на придбання обладнання для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці сімнадцятої хвилі, є: оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів - 94 особи, переробна промисловість - 46 осіб, тимчасове розміщення й організація харчування - 45 осіб та охорона здоров'я і надання соціальної допомоги - 30 осіб.

Як повідомлялось, за грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранта.