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Розпочати промислове рибальство в Україні можна буде через «Е-Рибу»: експеримент триватиме два роки
17:35 16.10.2023 |
До 2025 року декларування права на промислове рибальство та дослідний вилов риби в Україні здійснюватиметься за заявочним принципом в електронній формі - через онлайн сервіс "Е-Риба".
Це передбачає постанова Кабміну № 1076 "Про реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження декларування права на промислове рибальство та дослідний вилов в електронній формі", яка оприлюднена на Урядовому порталі.
Відтепер суб'єкти рибного господарства, які планують рибалити у промислових масштабах або здійснювати дослідний вилов зобов'язані щороку до 1 листопада декларувати право на це шляхом подання відповідної електронної декларації.
Декларація на промислове рибальство та дослідний вилов формується, підписується та подається в автоматичному режимі до "Е-Риби".
Реалізація експериментального проєкту триватиме протягом двох років та забезпечить:
* зменшення адміністративного навантаження на суб'єкти рибного господарства шляхом спрощення процедури отримання ними документів дозвільного характеру
* запровадження можливості надання/отримання адміністративних та інших послуг галузі рибного господарства в електронній формі;
* мінімізацію корупційних ризиків.
Координуватиме експериментальний проєкт Мінагрополітики.
Про початок роботи системи "Е-Риба" найближчим часом буде повідомлено на інформаційних ресурсах Держрибагентства.
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