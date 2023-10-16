Розпочати промислове рибальство в Україні можна буде через «Е-Рибу»: експеримент триватиме два роки

До 2025 року декларування права на промислове рибальство та дослідний вилов риби в Україні здійснюватиметься за заявочним принципом в електронній формі - через онлайн сервіс "Е-Риба".

Це передбачає постанова Кабміну № 1076 "Про реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження декларування права на промислове рибальство та дослідний вилов в електронній формі", яка оприлюднена на Урядовому порталі.

Відтепер суб'єкти рибного господарства, які планують рибалити у промислових масштабах або здійснювати дослідний вилов зобов'язані щороку до 1 листопада декларувати право на це шляхом подання відповідної електронної декларації.

Декларація на промислове рибальство та дослідний вилов формується, підписується та подається в автоматичному режимі до "Е-Риби".

Реалізація експериментального проєкту триватиме протягом двох років та забезпечить:

* зменшення адміністративного навантаження на суб'єкти рибного господарства шляхом спрощення процедури отримання ними документів дозвільного характеру

* запровадження можливості надання/отримання адміністративних та інших послуг галузі рибного господарства в електронній формі;

* мінімізацію корупційних ризиків.

Координуватиме експериментальний проєкт Мінагрополітики.

Про початок роботи системи "Е-Риба" найближчим часом буде повідомлено на інформаційних ресурсах Держрибагентства.