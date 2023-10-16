Українці отримали вже 1,5 мільярда на ремонт пошкодженого житла, – Мінцифри

Уже близько 50 тисяч українців подали заяви про отримання коштів на ремонт житла за програмою "єВідновлення". Із них 19,3 тисячі отримали виплати на загальну суму 1,5 млрд грн.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає пресслужба Мінцифри.

За його словами, "єВідновлення" - одна з найскладніших послуг, яку запустило відомство.

"Людина подає заяву в "Дії", паралельно відбувається перевірка даних по багатьох реєстрах. Далі інформація обробляється, зберігається, логується з електронним підписом. Це ціла цифрова екосистема - від Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна до можливості подати заяву через "Дію", - зазначив він.

Окрім заявників на виплати за ремонт пошкодженого житла, також є 4,2 тисячі заяв про отримання компенсації за зруйноване майно.