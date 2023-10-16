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Через Prozorro у вересні замовники організували тендерів на ₴59 мільярдів
11:49 16.10.2023 |
Протягом вересня 6 тисяч публічних замовників оголосили в Prozorro 22 тисячі конкурентних торгів очікуваною вартістю ₴59 мільярдів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Загалом найбільше коштів спрямували на закупівлю за напрямами: будівництво та поточний ремонт - 20 млрд грн, дорожні роботи та послуги - 13 млрд, енергоносії - 5 млрд грн, транспортні засоби - 3,8 млрд грн та медичне обладнання - 1,5 млрд грн.
Зазначається, що два найдорожчих тендери оголосила Служба автомобільних доріг у Миколаївській області - експлуатаційне утримання автомобільних доріг за 2,4 млрд грн та 2,2 млрд грн відповідно. Після них найдорожчий тендер - в "Укрзалізниці": закупівля 44 нових вагонів, зокрема для перевезення людей з інвалідністю за 1,95 млрд грн. Наступним за ціною йде тендер Департаменту інфраструктури Сумської міськради на реконструкцію теплових мереж за 1,3 млрд грн. Наприкінці топ-5 найдорожчих тендерів - будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів та ВПО, котрий оголосив Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА (ОВА).
Найчастіше ж публічні замовники оголошували закупівлі таких товарів, послуг та робіт: будівництво та поточний ремонт - 2 300 тендерів, енергоносії - 2 200 тендерів, медичне обладнання - 2000 тендерів, харчові продукти - 1 500 тендерів, фармацевтична продукція - 1 500 тендерів.
На всі оголошені в вересні тендери подалися 10 тисяч учасників, а в середньому на кожні торги подавали по 2 цінові пропозиції. У закупівлях з уже визначеними переможцями публічні замовники заощадили 2,5 млрд грн від очікуваної вартості.
Як повідомлялось, Світовий банк схвалив використання Prozorro для всіх проєктів, які фінансує в Україні.
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