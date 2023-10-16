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АНАЛІТИКА

Через Prozorro у вересні замовники організували тендерів на ₴59 мільярдів

11:49 16.10.2023 |

Економіка

 

Протягом вересня 6 тисяч публічних замовників оголосили в Prozorro 22 тисячі конкурентних торгів очікуваною вартістю ₴59 мільярдів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Загалом найбільше коштів спрямували на закупівлю за напрямами: будівництво та поточний ремонт - 20 млрд грн, дорожні роботи та послуги - 13 млрд, енергоносії - 5 млрд грн, транспортні засоби - 3,8 млрд грн та медичне обладнання - 1,5 млрд грн.

Через Prozorro у вересні замовники організували тендерів на &#8372;59 мільярдів

 

Зазначається, що два найдорожчих тендери оголосила Служба автомобільних доріг у Миколаївській області - експлуатаційне утримання автомобільних доріг за 2,4 млрд грн та 2,2 млрд грн відповідно. Після них найдорожчий тендер - в "Укрзалізниці": закупівля 44 нових вагонів, зокрема для перевезення людей з інвалідністю за 1,95 млрд грн. Наступним за ціною йде тендер Департаменту інфраструктури Сумської міськради на реконструкцію теплових мереж за 1,3 млрд грн. Наприкінці топ-5 найдорожчих тендерів - будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів та ВПО, котрий оголосив Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА (ОВА).

Найчастіше ж публічні замовники оголошували закупівлі таких товарів, послуг та робіт: будівництво та поточний ремонт - 2 300 тендерів, енергоносії - 2 200 тендерів, медичне обладнання - 2000 тендерів, харчові продукти - 1 500 тендерів, фармацевтична продукція - 1 500 тендерів.

На всі оголошені в вересні тендери подалися 10 тисяч учасників, а в середньому на кожні торги подавали по 2 цінові пропозиції. У закупівлях з уже визначеними переможцями публічні замовники заощадили 2,5 млрд грн від очікуваної вартості.

Як повідомлялось, Світовий банк схвалив використання Prozorro для всіх проєктів, які фінансує в Україні.
 

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