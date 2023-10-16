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Фонд держмайна за тиждень залучив на аукціонах 59 мільйонів
11:40 16.10.2023 |
Фонд державного майна України за результатами восьми приватизаційних аукціонів цього тижня залучив до бюджету 59 млн грн.
Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«59 мільйонів гривень інвестицій залучив ФДМУ на приватизаційних аукціонах за тиждень. Наша команда провела 8 аукціонів, у яких взяли участь 60 підприємців», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що в середньому за кожен актив змагалося 7,5 учасників.
За інформацією ФДМУ, найбільшим продажем тижня став Державний інститут з проєктування підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроєкт», який за підсумком торгів був проданий за 54,3 млн грн.
Також повідомляється, що найбільша кількість учасників - 23 - боролися за занедбаний комплекс нерухомості у Житомирській області. Вартість активу зросла майже в 1 400 разів - з 1,1 тис. грн стартової (балансової) ціни до 1,5 млн грн переможної.
Як повідомлялося, Фонд державного майна України проведе 18 жовтня аукціон з продажу Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства на умовах збереження його профілю діяльності.
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