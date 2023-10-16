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Кубраков: Експортний потенціал портів України знизився на 40%
11:37 16.10.2023 |
Зниження на 40% експортного потенціалу портів, майже 300 тисяч тонн знищеного зерна - це спроба Росії поглибити продовольчу кризу в тих країнах, які залежать від українських продуктів.
Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков під час візиту прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте до Одеси, передає Укрінформ із посиланням на "Радіо Свобода".
За словами Кубракова, під час візиту Рютте побачив наслідки атак російської армії на інфраструктуру, залучену в аграрному експорті.
«17 масованих атак з моменту виходу Росії з Зернової угоди, зниження на 40% експортного потенціалу портів, майже 300 тисяч тонн знищеного зерна - це спроба Росії поглибити продовольчу кризу в тих країнах, які залежать від українських продуктів», - заявив міністр.
Водночас, за словами Кубракова, судна продовжують рухатися «українським коридором», створеним після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди:
«На сьогодні вже 21 судно скористалися цим коридором для експорту та 25 суден зайшли до портів під завантаження. Ми продовжуємо працювати над розширенням коридору, це наша відповідальність за продовольчу безпеку світу».
Нагадаємо: загострення ситуації навколо експорту українського зерна сталося після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи влітку цього року. Після цього Росія активно почала атакувати ракетами та дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.
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