Середній розмір пенсій в Україні становить 5 350 гривень - ПФУ

Станом на 1 жовтня середній розмір пенсійних виплат в Україні становить 5 350,33 грн, у працюючих пенсіонерів - 5 614,59 грн.

Такі дані оприлюднив Пенсійний фонд України, передає Укрінформ.

Так, на 1 жовтня 2023 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становить 10,5 млн осіб, з яких 2,7 млн продовжують працювати.

Середній розмір пенсійної виплати становить 5 350,33 грн, у працюючих пенсіонерів - 5 614,59 грн.

Виплати, які не перевищують 3 000 грн, отримують 29,87% загальної кількості пенсіонерів. Ще у 21,25% виплати становлять від 3 001 до 4 000 грн.

Пенсійні виплати у розмірі від 4 001 до 5 000 грн отримують 14,97% пенсіонерів, від 5 001 до 10 000 грн - 23,21%.

Найбільші пенсії, розмір яких понад 10 000 грн, в Україні отримують 10,7% загальної кількості пенсіонерів.

Як повідомлялося, з моменту запуску на порталі Пенсійного фонду сервісу добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування надійшло 7,7 млн грн внесків.