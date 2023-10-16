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Середній розмір пенсій в Україні становить 5 350 гривень - ПФУ
10:54 16.10.2023 |
Станом на 1 жовтня середній розмір пенсійних виплат в Україні становить 5 350,33 грн, у працюючих пенсіонерів - 5 614,59 грн.
Такі дані оприлюднив Пенсійний фонд України, передає Укрінформ.
Так, на 1 жовтня 2023 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становить 10,5 млн осіб, з яких 2,7 млн продовжують працювати.
Середній розмір пенсійної виплати становить 5 350,33 грн, у працюючих пенсіонерів - 5 614,59 грн.
Виплати, які не перевищують 3 000 грн, отримують 29,87% загальної кількості пенсіонерів. Ще у 21,25% виплати становлять від 3 001 до 4 000 грн.
Пенсійні виплати у розмірі від 4 001 до 5 000 грн отримують 14,97% пенсіонерів, від 5 001 до 10 000 грн - 23,21%.
Найбільші пенсії, розмір яких понад 10 000 грн, в Україні отримують 10,7% загальної кількості пенсіонерів.
Як повідомлялося, з моменту запуску на порталі Пенсійного фонду сервісу добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування надійшло 7,7 млн грн внесків.
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