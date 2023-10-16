Українські підприємці оцінили ризики та переваги «промислового безвізу»

Укладання Угоди АСАА («Промисловий безвіз») дасть додатковий поштовх розвитку економіки України, сприятиме залученню українського бізнесу в європейські ланцюжки доданої вартості та подальшій економічній інтеграції української економіки в європейський ринок.

Про це йшлося на Міжнародному форумі «Промисловий безвіз» (АСАА) в системі відновлення та розвитку економіки України», передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

«Готуючись до подолання викликів війни та до розбудови і відновлення економіки України в післявоєнний період, ми маємо консолідувати зусилля щодо збільшення експорту для майбутнього економічного зростання України. Нові можливості відкриває набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС. У межах експортного напряму маємо використовувати такі можливості та інструменти, як просування українських товарів та послуг за кордоном, розвиток експортних компетенцій українського бізнесу, дослідження зовнішніх ринків, організація участі українських експортерів у міжнародних заходах», - заявив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Під час Форуму зазначалося, що Україна пройшла довгий шлях під час підготовки до укладення Угоди АСАА і здійснила низку суттєвих заходів.

У межах попередньої оціночної місії проведено оцінювання виконаних українською стороною імплементаційних заходів. Його результати свідчать про прогрес у наближенні законодавства України щодо національної інфраструктури якості та законодавства про промислову продукцію з базовими положеннями ЄС.

Водночас українській стороні необхідно виконати «домашнє завдання» щодо врахування рекомендацій експертів.

У Мінекономіки наголосили, що Україна потребує підтримки ЄС для переходу до наступного етапу підготовки до «промислового безвізу» та його укладання.

«...Під час форуму ми не лише почули позитивні оцінки вже зробленого, а й побачили готовність партнерів допомагати Україні далі рухатись на шляху наближення національних норм і правил до європейських. Маємо мету - запровадження «промислового безвізу» з Європейським Союзом та йдемо до неї. Також важливим є те, що участь у Форумі європейського бізнесу і європейських партнерів забезпечила створення площадки для комунікації і налагодження взаємовигідних зв'язків. Відкрита дискусія дозволила вітчизняним підприємцям більш чітко оцінити ризики та переваги «промислового безвізу», отримати орієнтири для подальшої роботи», - підсумував результати форуму Кіндратів.

Міжнародний форум «Промисловий безвіз» (АСАА) в системі відновлення та розвитку економіки України» організований з ініціативи департаменту технічного регулювання Мінекономіки в рамках проєкту міжнародної співпраці ReACT4UA та за підтримки німецької федеральної компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH і Громадської спілки «Фонд підтримки реформ в Україні».

У заході взяли участь представники європейських та міжнародних організацій, Представництва Європейського Союзу в Україні, національного органу стандартизації, Національного агентства з акредитації, державних підприємств, що провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології, оцінки відповідності та акредитації, виробників та бізнесу.