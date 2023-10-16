Фінансові новини
- |
- 16.10.23
- |
- 18:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україні дедалі важче отримувати фінансову підтримку від партнерів - Марченко
Україні стає дедалі важче отримати фінансову підтримку, оскільки увага офіційних осіб у ключових країнах-донорах зосереджується на майбутніх виборах у США та ЄС, а геополітична напруженість у світі зростає.
Про це сказав міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю Reuters, передає Укрінформ.
«Я бачу велику втому серед наших партнерів, вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває, повномасштабна», - сказав Марченко в кулуарах Міжнародного валютного фонду (МВФ) під час засідання Світового банку в Марракеші.
За його словами, Україна зараз докладає «вдвічі більше зусиль, щоб переконати партнерів надати підтримку, порівняно з останніми щорічними зустрічами у квітні».
Як зазначається, оскільки війна з Росією триває, Україні потрібно отримати фінансову підтримку Заходу, щоб покрити дефіцит бюджету розміром 43 мільярди доларів у 2024 році. Переговори цього тижня були затьмарені конфліктом між Ізраїлем і ХАМАС, який спалахнув саме тоді, коли делегати прямували до Марракеша.
Марченко сказав, що «геополітичні зміни та внутрішній політичний контекст у різних країнах» зменшують бажання урядів підтримувати Україну. При цьому він згадав про вибори, заплановані в США та Європейському Союзі наступного року.
Україна забезпечила додаткові податкові надходження та кошти, що будуть залучені від внутрішнього боргу, але вона залежатиме від зовнішньої допомоги для більшої частини витрат наступного року, зауважив міністр.
«Ми вже маємо певні зобов'язання, як-от 5,4 мільярда доларів за програмою МВФ, і ми очікуємо зобов'язань від Японії та Великої Британії, і, звичайно, ми покладаємося на наших ключових партнерів і союзників - США та Європейський Союз», - сказав міністр фінансів.
ЄС працює над пакетом допомоги Україні на 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки. Марченко сказав, що Україна просить 18 мільярдів євро з них у 2024 році, що відповідає пакету, отриманому цьогоріч.
Марченко також привітав спроби використати заморожені російські державні активи, сказавши, що те, що раніше зображувалося західними спонсорами як «досяжна мета», тепер «звучить як план».
Глава Мінфіну наголосив, що економіка України має зрости на 5% у 2024 році. Крім того, достатні запаси газу на зиму повинні захистити економіку від потенційного зростання цін.
Як повідомляв Укрінформ, з початку повномасштабної війни Україна отримала від країн G7 майже 33 млрд дол. Ці кошти стали ключовими у забезпеченні збалансованості держбюджету України та фінансуванні критично важливих видатків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У МВФ відреагували на спробу депутатів порушити зобов'язання України щодо фінмоніторингу РЕРів
|Україна бере на зиму ППО у партнерів в оренду - Ігнат
|Cнаряди для Patriot і не тільки. Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
|СБУ і ВМС України атакували носій крилатих ракет «Буян» і корабель «Павел Державин»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Розпочати промислове рибальство в Україні можна буде через «Е-Рибу»: експеримент триватиме два роки
|Запаси газу в сховищах Європи сягнули максимуму за всю історію спостережень
|Обсяг готівки з початку року зріс на 12 мільярдів. Але Нацбанк фіксує зменшення попиту
|USDA прогнозує скорочення світового виробництва пшениці
|Українці отримали вже 1,5 мільярда на ремонт пошкодженого житла, – Мінцифри
|Кабмін виділив 62 мільярди на різні програми відновлення після російської агресії – Шмигаль
|Дві впливові німецькі організації почали лобіювати ідею швидкого розвитку експорту українського біогазу до Євросоюзу
Бізнес
|OpenAI вивчає можливість створення власних чипів для завдань штучного інтелекту
|Жінкам платять менше, але не тільки це. Чому Нобеля з економіки дали за дослідження гендерної нерівності?
|Податкова попередила, що відстежує продажі через Facebook та Instagram
|Комісія з цінних паперів США через суд вимагає від Маска свідчень про купівлю Twitter
|Google представила цифрового помічника з підтримкою ШІ
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU