Україні дедалі важче отримувати фінансову підтримку від партнерів - Марченко

Україні стає дедалі важче отримати фінансову підтримку, оскільки увага офіційних осіб у ключових країнах-донорах зосереджується на майбутніх виборах у США та ЄС, а геополітична напруженість у світі зростає.

Про це сказав міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю Reuters, передає Укрінформ.

«Я бачу велику втому серед наших партнерів, вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває, повномасштабна», - сказав Марченко в кулуарах Міжнародного валютного фонду (МВФ) під час засідання Світового банку в Марракеші.

За його словами, Україна зараз докладає «вдвічі більше зусиль, щоб переконати партнерів надати підтримку, порівняно з останніми щорічними зустрічами у квітні».

Як зазначається, оскільки війна з Росією триває, Україні потрібно отримати фінансову підтримку Заходу, щоб покрити дефіцит бюджету розміром 43 мільярди доларів у 2024 році. Переговори цього тижня були затьмарені конфліктом між Ізраїлем і ХАМАС, який спалахнув саме тоді, коли делегати прямували до Марракеша.

Марченко сказав, що «геополітичні зміни та внутрішній політичний контекст у різних країнах» зменшують бажання урядів підтримувати Україну. При цьому він згадав про вибори, заплановані в США та Європейському Союзі наступного року.

Україна забезпечила додаткові податкові надходження та кошти, що будуть залучені від внутрішнього боргу, але вона залежатиме від зовнішньої допомоги для більшої частини витрат наступного року, зауважив міністр.

«Ми вже маємо певні зобов'язання, як-от 5,4 мільярда доларів за програмою МВФ, і ми очікуємо зобов'язань від Японії та Великої Британії, і, звичайно, ми покладаємося на наших ключових партнерів і союзників - США та Європейський Союз», - сказав міністр фінансів.

ЄС працює над пакетом допомоги Україні на 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки. Марченко сказав, що Україна просить 18 мільярдів євро з них у 2024 році, що відповідає пакету, отриманому цьогоріч.

Марченко також привітав спроби використати заморожені російські державні активи, сказавши, що те, що раніше зображувалося західними спонсорами як «досяжна мета», тепер «звучить як план».

Глава Мінфіну наголосив, що економіка України має зрости на 5% у 2024 році. Крім того, достатні запаси газу на зиму повинні захистити економіку від потенційного зростання цін.

Як повідомляв Укрінформ, з початку повномасштабної війни Україна отримала від країн G7 майже 33 млрд дол. Ці кошти стали ключовими у забезпеченні збалансованості держбюджету України та фінансуванні критично важливих видатків.