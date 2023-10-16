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Бюджетний комітет рекомендував бюджет-2024 до першого читання зі скороченням видатків на БЕБ на 409 млн грн
09:49 16.10.2023 |
Комітет Верховної Ради з питань бюджету у неділю вранці затвердив проєкт державного бюджету на 2024 рік до першого читання. Про це повідомила його голова Роксолана Підласа.
Депутати зібралися у вихідний день, тому що цього вимагає закон - комітет повинен був не пізніше 15 жовтня розглянути депутатські пропозиції до проєкту та ухвалити своє рішення.
За словами Підласої, комітет підтримав такі зміни до проєкту, які повинен буде врахувати уряд:
→ збільшити на 9,9 млрд грн доходи у разі ухвалення законопроєкту про оподаткування банків (№9656-д);
→ зменшити на 1,3 млрд грн видатки на будівництво, ремонти й закупівлі майна в різних органах влади;
→ збільшити на 574 млн грн видатки на протезування для військових;
→ збільшити на 384 млн грн видатки на освітню субвенцію шляхом скорочення капітальних видатків;
→ збільшити на 62 млн грн видатки на Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів;
→ скоротити на 409 млн грн видатки на Бюро економічної безпеки, ці гроші передати на закупівлю сканерів для митниці;
→ збільшити на 5 млн грн видатки на Національну службу здоров'я;
→ виділити 376 млн грн на утилізацію твердого ракетного палива;
→ збільшити на 100 млн грн видатки для досліджень Національної академії наук.
Також депутати запропонують уряду розглянути 61 додаткове питання, що нібито може додатково збільшити дохідну частину державного бюджету, і ще раз порахувати, чи не можна скоротити непріоритетні видатки.
Верховна Рада повинна до 20 жовтня розглянути висновки комітету і пропозиції до бюджету й відправити їх уряду. У Кабінету міністрів буде два тижні на доопрацювання бюджету до другого читання з урахуванням того, що проголосують депутати.
Друге читання проєкту закону про державний бюджет України має завершитися не пізніше 20 листопада року.
Депутати подали до проєкту бюджету 1620 поправок на додаткову суму 12,5 трлн грн, тому їхній розгляд на пленарному засіданні може затягнутися на кілька днів.
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