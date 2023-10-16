Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бюджетний комітет рекомендував бюджет-2024 до першого читання зі скороченням видатків на БЕБ на 409 млн грн

09:49 16.10.2023 |

Економіка

 

Комітет Верховної Ради з питань бюджету у неділю вранці затвердив проєкт державного бюджету на 2024 рік до першого читання. Про це повідомила його голова Роксолана Підласа.

Депутати зібралися у вихідний день, тому що цього вимагає закон - комітет повинен був не пізніше 15 жовтня розглянути депутатські пропозиції до проєкту та ухвалити своє рішення.

За словами Підласої, комітет підтримав такі зміни до проєкту, які повинен буде врахувати уряд:

→ збільшити на 9,9 млрд грн доходи у разі ухвалення законопроєкту про оподаткування банків (№9656-д);

→ зменшити на 1,3 млрд грн видатки на будівництво, ремонти й закупівлі майна в різних органах влади;

→ збільшити на 574 млн грн видатки на протезування для військових;

→ збільшити на 384 млн грн видатки на освітню субвенцію шляхом скорочення капітальних видатків;
→ збільшити на 62 млн грн видатки на Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів;

→ скоротити на 409 млн грн видатки на Бюро економічної безпеки, ці гроші передати на закупівлю сканерів для митниці;

→ збільшити на 5 млн грн видатки на Національну службу здоров'я;

→ виділити 376 млн грн на утилізацію твердого ракетного палива;

→ збільшити на 100 млн грн видатки для досліджень Національної академії наук.

Також депутати запропонують уряду розглянути 61 додаткове питання, що нібито може додатково збільшити дохідну частину державного бюджету, і ще раз порахувати, чи не можна скоротити непріоритетні видатки.

Верховна Рада повинна до 20 жовтня розглянути висновки комітету і пропозиції до бюджету й відправити їх уряду. У Кабінету міністрів буде два тижні на доопрацювання бюджету до другого читання з урахуванням того, що проголосують депутати.

Друге читання проєкту закону про державний бюджет України має завершитися не пізніше 20 листопада року.

Депутати подали до проєкту бюджету 1620 поправок на додаткову суму 12,5 трлн грн, тому їхній розгляд на пленарному засіданні може затягнутися на кілька днів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3297
  0,0391
 0,11
EUR
 1
 38,2806
  0,0024
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4518  0,02 0,07 38,1232  0,02 0,05
EUR 39,6561  0,16 0,41 40,5732  0,13 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3200  0,05 0,15 36,3600  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес