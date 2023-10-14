Уряд призначив керівника Держпродспоживслужби

Кабінет Міністрів призначив Сергія Ткачука на посаду першого заступника голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, "Кабінетом Міністрів України призначено Ткачука Сергія Петровича першим заступником голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту".

Як зауважив Мельничук, на Ткачука тимчасово покладено виконання обов'язків голови Держпродспоживслужби.

Як повідомлялося, до останнього часу на посаді т.в.о. голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів перебувала Ольга Шевченко.