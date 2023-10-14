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АНАЛІТИКА

АРМА придбає військових облігацій на ₴656 мільйонів

23:05 13.10.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів погодив Національному агентству з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА) придбання військових облігацій за кошти, розміщені на рахунках нацагентства.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Телеграмі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук

«Погоджено обсяг придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за рахунок коштів, розміщених на рахунках агентства у національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» у сумі 655 млн 700 тис. гривень», - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами розмістило на своїх депозитних рахунках 3,4 млн дол. США та 54,3 тис. євро арештованих коштів підсанкційної особи.
 

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