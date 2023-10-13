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Виїзд за кордон. Кабмін змінив вимоги до кількості водіїв вантажівок й автобусів
22:40 13.10.2023 |
Кабінет міністрів у п'ятницю, 13 жовтня, ухвалив зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України щодо кількості водіїв, які можуть одночасно перетинати кордон на одному транспортному засобі. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Досі державний кордон могли одночасно перетинати:
→ один водій на вантажному транспортному засобі компанії, яка має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
→ два водії на одному автобусі ліцензіата.
За рішенням уряду ця кількість буде збільшена до двох і трьох водіїв відповідно.
Таке рішення пояснюється необхідністю дотримання положень Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), до якої Україна приєдналася з 2006 року.
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