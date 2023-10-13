Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 8 міс. зріс утричі - Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-серпні 2023 року зросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $16,667 млрд із $5,509 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.
Згідно з її даними, експорт товарів з України за цей період порівняно із січнем-серпнем 2022 року скоротився на 15,3% - до $24,475 млрд, тоді як імпорт зріс на 19,6% - до $41,142 млрд.
Держстат уточнив, що в серпні-2023 порівняно з липнем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 0,3% - до $2,651 млрд, а імпорту - зріс на 0,4%, до $5,199 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в серпні-2023 було від'ємним і становило $2,548 млрд. У попередньому місяці воно також було від'ємним - $2,517 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-серпні 2023 року становив 0,59 (у січні-серпні 2022 року - 0,84).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 226 країн світу.
Зовнішньоторговельний оборот за найважливішими позиціями в січні-серпні 2023 р:
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, січень-серпень 2023 до січня-серпня2022, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, січень-серпень 2023 до січня-серпня2022, %
| Усього*
| 24474.9
| 84.7
| 41141.7
| 119.6
| Тварини, продукти тваринного походження
| 915.1
| 95.8
| 840.6
| 115.4
| Продукти рослинного походження
| 7964.1
| 109.9
| 1470.1
| 113
| - зернові культури
| 6082.6
| 117.2
| 93.9
| 80.5
| Жири тваринного та рослинного походження
| 3765.1
| 103.2
| 156.1
| 88.5
| Готові харчові продукти
| 1949.9
| 128.4
| 2038.9
| 128.4
| Мінеральні продукти
| 1633.8
| 47.8
| 7257.1
| 83.2
| Енергетичні матеріали; нафта і продукти її переробки
| 296.7
| 47.6
| 7084.2
| 83.2
| Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості, зокрема:
| 574.9
| 63.7
| 5065.5
| 120.3
| Фармацевтична продукція
| 166.2
| 113.1
| 1368.8
| 108.5
| Добрива
| 13.6
| 12.8
| 985.3
| 153.3
| Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них
| 213.1
| 57.8
| 2444.2
| 120.4
| Шкіряна сировина
| 57.9
| 76.5
| 168.9
| 122
| Деревина та вироби з неї
| 1067.2
| 79.9
| 133.5
| 102
| Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів
| 161.5
| 81.7
| 535.4
| 114.8
| Текстильні матеріали та вироби
| 256.7
| 55
| 1578.3
| 120.4
| Взуття
| 51.1
| 44.2
| 325.6
| 94.3
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 202.6
| 92.8
| 442.6
| 115.2
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 9.5
| 32.4
| 73.2
| 211.2
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 2713
| 57.5
| 2100
| 132
| - чорні метали
| 1821.1
| 48.9
| 855.5
| 153.2
| Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
| 1917.2
| 71.5
| 7126.8
| 133.8
| Реактори ядерні, котли, машини
| 648.5
| 78
| 3278.3
| 126
| Електричні машини
| 1268.6
| 68.5
| 3848.5
| 141.3
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби
| 230.7
| 94.6
| 4740.7
| 131.9
| Засоби наземного транспорту, крім залізничного
| 70.5
| 78.9
| 4320
| 126.2
| Прилади та апарати оптичні, фотографічні
| 67.7
| 83.1
| 833.9
| 123.2
| Різні промтовари
| 648.4
| 99.6
| 561.4
| 127.9
| Твори мистецтва
| 0.8
| 94.1
| 0.4
| 93.6
*- Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Дані: Держстат України