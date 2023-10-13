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Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 8 міс. зріс утричі - Держстат

22:21 13.10.2023 |

Економіка

 

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-серпні 2023 року зросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $16,667 млрд із $5,509 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Згідно з її даними, експорт товарів з України за цей період порівняно із січнем-серпнем 2022 року скоротився на 15,3% - до $24,475 млрд, тоді як імпорт зріс на 19,6% - до $41,142 млрд.

Держстат уточнив, що в серпні-2023 порівняно з липнем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 0,3% - до $2,651 млрд, а імпорту - зріс на 0,4%, до $5,199 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в серпні-2023 було від'ємним і становило $2,548 млрд. У попередньому місяці воно також було від'ємним - $2,517 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-серпні 2023 року становив 0,59 (у січні-серпні 2022 року - 0,84).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 226 країн світу.

Зовнішньоторговельний оборот за найважливішими позиціями в січні-серпні 2023 р:

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, січень-серпень 2023 до січня-серпня2022, % Імпорт, млн $ Імпорт, січень-серпень 2023 до січня-серпня2022, %
Усього* 24474.9 84.7 41141.7 119.6
Тварини, продукти тваринного походження 915.1 95.8 840.6 115.4
Продукти рослинного походження 7964.1 109.9 1470.1 113
- зернові культури 6082.6 117.2 93.9 80.5
Жири тваринного та рослинного походження 3765.1 103.2 156.1 88.5
Готові харчові продукти 1949.9 128.4 2038.9 128.4
Мінеральні продукти 1633.8 47.8 7257.1 83.2
Енергетичні матеріали; нафта і продукти її переробки 296.7 47.6 7084.2 83.2
Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості, зокрема: 574.9 63.7 5065.5 120.3
Фармацевтична продукція 166.2 113.1 1368.8 108.5
Добрива 13.6 12.8 985.3 153.3
Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них 213.1 57.8 2444.2 120.4
Шкіряна сировина 57.9 76.5 168.9 122
Деревина та вироби з неї 1067.2 79.9 133.5 102
Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів 161.5 81.7 535.4 114.8
Текстильні матеріали та вироби 256.7 55 1578.3 120.4
Взуття 51.1 44.2 325.6 94.3
Вироби з каменю, гіпсу, цементу 202.6 92.8 442.6 115.2
Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 9.5 32.4 73.2 211.2
Недорогоцінні метали та вироби з них 2713 57.5 2100 132
- чорні метали 1821.1 48.9 855.5 153.2
Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 1917.2 71.5 7126.8 133.8
Реактори ядерні, котли, машини 648.5 78 3278.3 126
Електричні машини 1268.6 68.5 3848.5 141.3
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби 230.7 94.6 4740.7 131.9
Засоби наземного транспорту, крім залізничного 70.5 78.9 4320 126.2
Прилади та апарати оптичні, фотографічні 67.7 83.1 833.9 123.2
Різні промтовари 648.4 99.6 561.4 127.9
Твори мистецтва 0.8 94.1 0.4 93.6

*- Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Дані: Держстат України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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