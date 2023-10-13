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Кабмін схвалив проведення пілотного проєкту з масового оцінювання земель
16:33 13.10.2023 |
Кабінет Міністрів України схвалив пропозицію Міністерства аграрної політики і продовольства та Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру про реалізацію протягом 11 місяців пілотного проєкту з проведення масової оцінки земель.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.
Згідно з повідомленням, затверджено порядок і механізм реалізації пілотного проєкту для розроблення правових, технічних і технологічних інструментів проведення та впровадження масової оцінки земель, а також забезпечення відкритого доступу до результатів такої оцінки.
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