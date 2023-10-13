Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін схвалив проведення пілотного проєкту з масового оцінювання земель

16:33 13.10.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України схвалив пропозицію Міністерства аграрної політики і продовольства та Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру про реалізацію протягом 11 місяців пілотного проєкту з проведення масової оцінки земель.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, затверджено порядок і механізм реалізації пілотного проєкту для розроблення правових, технічних і технологічних інструментів проведення та впровадження масової оцінки земель, а також забезпечення відкритого доступу до результатів такої оцінки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3931
  0,0454
 0,12
EUR
 1
 38,6422
  0,0028
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4762  0,02 0,06 38,1428  0,04 0,09
EUR 39,8190  0,09 0,23 40,7024  0,12 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3750  0,02 0,04 36,3950  0,02 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес